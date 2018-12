Manovra | niente carta sconti per le famiglie di immigrati

Manovra - per ora niente accordo su taglio pensioni d’oro. Slitta la modifica : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali, 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità e 4mila assunzioni nei Centri per l’Impiego. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza. Tra le proposte di modifica presentate non ci sono neppure il taglio delle ...

Manovra - in Commissione i primi emendamenti del governo : niente reddito di cittadinanza e Fornero : Teleborsa, - governo e maggioranza, al lavoro per provare ad uscire dall'impasse sulla Manovra economica, presentano alla Commissione Bilancio della Camera un primo pacchetto di 54 emendamenti: 39 ...

Manovra - tra gli emendamenti del governo niente reddito di cittadinanza e pensioni alte : niente reddito di cittadinanza e pensioni d'oro e nemmeno il superamento della legge Fornero tra gli emendamenti alla Manovra presentati alla commissione di Bilancio alla Camera. Il governo giallo ...

Manovra - tra gli emendamenti del governo niente reddito di cittadinanza e pensioni alte : niente reddito di cittadinanza e pensioni d'oro e nemmeno il superamento della legge Fornero tra gli emendamenti alla Manovra presentati alla commissione di Bilancio alla Camera. Il governo...

Manovra - tra gli emendamenti del governo niente reddito di cittadinanza e pensioni d'oro : niente reddito di cittadinanza e pensioni d'oro e nemmeno il superamento della legge Fornero tra gli emendamenti alla Manovra presentati alla commissione di Bilancio alla Camera. Il governo...

Manovra - dal governo 54 emendamenti : niente norme su pensioni d'oro e famiglia : I lavori della commissione riprenderanno questa sera alle 19 eandranno avanti ad oltranza in notturna per poi riprendere domanimattina alle 10. L'obiettivo e' di chiudere l'esame in commissioneentro martedì alle 14 per consentire l'approdo in Aula dellaCamera mercoledì a mezzogiorno.

Manovra - tra gli emendamenti del governo niente reddito di cittadinanza e quota 100 : niente reddito di cittadinanza e quota 100 e nemmeno il superamento della legge Fornero tra gli emendamenti alla Manovra presentati alla commissione di Bilancio alla Camera. Il governo giallo verde ha ...

Manovra - tra gli emendamenti del governo niente reddito di cittadinanza e quota 100 : niente reddito di cittadinanza e quota 100 e nemmeno il superamento della legge Fornero tra gli emendamenti alla Manovra presentati alla commissione di Bilancio alla Camera. Il governo giallo verde ha ...

Emendamenti alla Manovra : niente reddito e riforma Fornero : Nel primo pacchetto di Emendamenti alla manovra depositato da governo e dai relatori in commissione Bilancio alla Camera ci sono le misure sulla sanità, dalle liste d'attesa agli sconti per le ...

Manovra - 54 emendamenti dal governo : per ora niente tagli alle pensioni d'oro : Le 54 proposte finora presentate vengono in parte , 15, dal governo e per il resto , 39, dai relatori. Dalla Lega confermano però che una seconda tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a ...

Manovra - 54 emendamenti dal governo : per ora niente tagli alle pensioni d'oro : Dobbiamo avere strade che funzionano, ponti che non crollano e un po' di sicurezza in più, non abbiamo niente da invidiare a nessuno, siamo il Paese più bello del mondo". Capannoni, taglio Imu dal 20 ...

Manovra : niente emendamento pensioni oro : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Non c'è il taglio delle pensioni d'oro, nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Le proposte di modifica sono in tutto 54: 15 del governo ...

Manovra - 54 emendamenti dal governo : per ora niente taglio alle pensioni d'oro : Le 54 proposte finora presentate vengono in parte , 15, dal governo e per il resto , 39, dai relatori. Dalla Lega confermano però che una seconda tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a ...

Manovra - dal governo 54 emendamenti : niente norme su pensioni d'oro e famiglia : I lavori della commissione riprenderanno questa sera alle 19 eandranno avanti ad oltranza in notturna per poi riprendere domanimattina alle 10. L'obiettivo e' di chiudere l'esame in commissioneentro martedì alle 14 per consentire l'approdo in Aula dellaCamera mercoledì a mezzogiorno.