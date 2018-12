Manovra | nel 2019 nuovo congedo maternità | si può lavorare fino al parto - Sky TG24

Manovra - nella notte il via libera della commissione Bilancio. Incentivi per auto ecologiche - tassa su quelle inquinanti : Dopo l’abbandono dei lavori da parte delle opposizioni, che hanno attaccato il ministro Giovanni Tria intervenuto per un’informativa rifiutando le domande, nella notte la commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame della Manovra. I relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi hanno ottenuto il mandato per riferire in Aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia ...

Sì al maxiemendamento : la Manovra arriva nell'aula della Camera : Dopo la mezzanotte di martedì la commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera alla manovra, concludendone l'esame e approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno ...

Manovra - congedo obbligatorio per i papà nel 2019 sale a 5 giorni : Il congedo obbligatorio per i papà nel 2019 sale a cinque giorni . Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. Viene prorogata anche la possibilità di ...

Manovra - Moscovici : dal governo un passo nella giusta direzione : Roma, 4 dic., askanews, - Sulla Manovra dell'Italia e sulla procedura per infrazione della regola del debito 'decideremo i prossimi passi sulla base dei risultati del dialogo che sta proseguendo'. Lo ...

Manovra - l'Ue insiste nel chiedere correzioni sostanziali | : Proseguono le trattative. Tria vede Dombrovskis, che avverte: "Non basta cambiare i toni, la palla è nel campo dell'Italia". Moscovici: dialogo continua, ma anche la preparazione della procedura d'...

E nella Manovra spuntano già i primi “regali” : Un tempo, forse, le avrebbero chiamate “marchette”. Quando erano all’opposizione i parlamentari del Movimento 5 stelle si vantavano spesso per la loro abilità nell’individuare e denunciare - con veemenza, pure - le norme microsettoriali, in qualche caso ad personam, che ogni anno puntualmente finisc

Gentiloni : 'Questo governo cadrà nel 2019 - difficile che possa fare un'altra Manovra' : L'esecutivo ha dato prove talmente negative che credo sia difficile che possa realizzare una nuova legge di bilancio il prossimo anno -

Manovra - Toninelli : “Aumento accise carburante in Liguria? È emendamento cautelativo - applicato su decisione di Toti” : “Ho appreso da poco dell’emendamento che aumenta le accise sulla benzina in Liguria. Penso sia un emendamento cautelativo, e viene applicato solo su decisione del presidente della Regione”. Così il ministro alla Infrastrutture, Danilo Toninelli, al Consiglio Trasporti a Bruxelles. L'articolo Manovra, Toninelli: “Aumento accise carburante in Liguria? È emendamento cautelativo, applicato su decisione di Toti” proviene ...

Manovra - almeno 600 milioni in tre anni per una raffica di assunzioni nella Pa : Gli emendamenti alla Manovra di Governo e relatori aprono le porte della pubblica amministrazione a migliaia di assunzioni, collaborazioni e consulenze senza badare troppo a spese...

Manovra - pochi progressi nella notte a Montecitorio : Roma, 3 dic., askanews, - pochi progressi nella notte alla Commissione bilancio della Camera impegnata nell'esame della legge di bilancio. La prevista seduta ad oltranza, che sarebbe dovuta partire ...

Manovra - tutte le novità : dal taglio Imu sui capannoni al superenalotto. Nel governo si tratta per il deficit al 2% : Raddoppia il taglio dell'Imu per i capannoni e arrivano 4mila assunzioni per i centri per l'impiego , primo tassello per la realizzazione del reddito di cittadinanza caro al leader pentastellato Luigi ...

Manovra - Di Maio e Salvini : “Conte? Siamo nelle mani giuste. In Europa mediazione senza rinunce” : “L’Italia si sta rialzando e in tutti i tavoli, dall’Europa agli incontri con i maggiori partner internazionali, noi Siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte”. Così Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota congiunta alla vigilia delle giornate più calde per la legge di Bilancio. Secondo i due vicepremier, “il Presidente del Consiglio si sta dimostrando il garante ideale per la nostra interlocuzione con ...

