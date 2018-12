: Conte sulla manovra: 'Martedì andrò da Juncker con una proposta' - HuffPostItalia : Conte sulla manovra: 'Martedì andrò da Juncker con una proposta' - zazoomnews : Conte sulla manovra: Martedì andrò da Juncker con una proposta - #Conte #sulla #manovra: #Martedì - TelevideoRai101 : Manovra, martedì Conte vedrà Juncker -

Il premierprossimo a Strasburgo Jean Claudeper fare il punto sulla proposta italiana per la. Lo confermano fonti di Governo. Le stesse fonti spiegano che l'incontro rientra nel quadro dell'interlocuzione avviata tra Roma e l'Ue lle misure e ai parametri che dovranno essere applicati nella legge di bilancio. Non si esclude che questo tema possa essere affrontato nel vertice di governo previsto per domani sera.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)