Manovra, mamme al lavoro fino al parto

Le neolavoratrici potranno scegliere di rimanere alal nono mese (a condizione che ci sia l'ok del medico), portandosi 'in dote' l'intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il. Il nuovo congedo è previsto da un emendamento della Lega sulle politiche delle famiglia, approvato in commissione Bilancio della Camera. Novità anche per il bonus asili nido: un altro emendamento della Lega allalo alza da 1.000 a 1.500 euro. E via libera allo stanziamento di 3 milioni in 3 anni per la Fondazione Ebri.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)