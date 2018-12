Manovra | l' esame si conclude con un maxi emendamento | oggi si riferisce in Aula

Manovra - concluso esame della commissione Bilancio : giovedì in aula con maxiemendamento : Nuova stretta anti-bagarinaggio sui grandi eventi: i biglietti dovranno essere nominali per spettacoli, a partire dai concerti, nelle strutture con capienza oltre i 5000 spettatori, come stadi o ...

Manovra : governo cerca quadra - esame commissione in stand by : Roma, 28 nov., askanews, - governo e maggioranza in alto mare alla Camera sugli emendamenti alla Manovra, mentre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Senato, ha difeso la posizione dell'esecutivo respingendo chi in Europa fa la morale in tema di politiche di crescita ma, allo stesso tempo, ha voluto mettere in guardia ...