Manovra | in attesa reddito-pensioni arriva onda lunga micromisure

Manovra : più fondi a liste attesa sanità : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Arrivano più fondi per ridurre le liste d'attesa nella sanità. Lo prevede un emendamento dei relatori alla legge di bilancio. La Manovra stanziava 50 milioni di euro per ciascuno ...

Manovra - più risorse per taglio tempi attesa sanità : Roma, 2 dic., askanews, - Aumentano le risorse per accorciare i tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie. La quota passa da 50 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a 150 milioni per il ...

Manovra : in attesa dell'incontro Juncker-Conte : Al G20 di Bueons Aires, ma con la mente sempre all'Italia, il post su Fb del premier Conte. Il summit dei 20 paesi maggiormente industrializzati, è l'occasione per continuare il lavorio diplomatico ...

Manovra - attesa per la decisione della Commissione europea : Per la Manovra è il giorno della verità, con lo spettro di una bocciatura da parte dell'Ue e una procedura d'infrazione per sforamento del debito. Il giudizio della Commissione europea si incrocerà ...

Manovra - attesa la decisione dell'Ue : bocciatura all'orizzonte - : Il documento non contiene le modifiche chieste da Bruxelles. Preoccupa il debito, ma le sanzioni restano comunque lontane

Manovra : attesa per Cdm - a Palazzo Chigi riunioni tecniche : Al momento sarebbe invece in corso una riunione tecnica in preparazione del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento di funzionari del ministero dell'Economia e di Palazzo Chigi.

Manovra - attesa per la risposta alla Ue. Ecco cosa rischia l'Italia - : Il tempo sta per scadere: entro il 13 novembre il governo deve rispondere alla lettera con la quale Bruxelles il 23 ottobre ha pronunciato la bocciatura del documento programmatico

Borse incerte in attesa del voto Usa. Settimana cruciale per la Manovra - spread stabile : MILANO - Giornata incerta per le Borse europee, che chiudono in recupero ma senza dare una sferzata netta all'orientamento di debolezza. Milano termina gli scambi in calo dello 0,56%. Contrastate le ...

Borse in rosso in attesa del voto Usa. Settimana cruciale per la Manovra - spread sopra 290 : MILANO - Ore 9.30. Partenza debole per le Borse europee: Milano è la peggior e cede lo 0,42%, Londra arretra dello 0,14% e Parigi dello 0,06%, mentre Francoforte si mantiene appena sopra la parità. Un ...

Manovra - attesa per verdetto Standard & Poor's. Dijsselbloem : "Se non cambia Italia in Bancarotta" : Di Maio, da Bce strali ma non lasciamo Euro Dalla Bce "vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell'economia Italiana per lo spread. Il governatore Draghi sa che il problema dello ...

Per Moscovici la Manovra è contro il popolo. Borsa in rosso in attesa di S&P : Milano. Il timore del giudizio negativo sul debito pubblico da parte di Standard&Poor's (l'agenzia di rating, che attualmente ha sull'Italia un rating BBB con un outlook stabile, si pronucierà oggi a mercati chiusi) e le continue discussioni tra il governo italiano e Bruxelles sulla Manovra economic

Per Moscovici la Manovra è contro il popolo. Borsa in rosso in attesa di S&P : Allo stesso tempo, ritiene l'esperto, è difficile mostrarsi allarmati per lo stato dell'economia Usa, nonostante l'affaticamento recente del settore immobiliare. I dati, infatti, dicono che l'...

Manovra - ecco per chi salgono le tasse Pensioni «quota 100»? Senza regole Lo spread sopra 310 - attesa per Draghi : La pressione fiscale per le imprese nel 2019 potrebbe aumentare. E si profila una stangata fiscale da ben 4 miliardi su banche e assicurazioni