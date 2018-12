Manovra | immigrati esclusi da carta sconti per famiglie

Maternità - bonus asilo - immigrati : gli emendamenti alla Manovra - : La Commissione bilancio ha dato mandato ai relatori di riferire in Aula sul testo , che approda alla Camera con diverse novità. Rinviati al Senato gli interventi su reddito di cittadinanza e quota 100.

Manovra - niente più carta sconti alle famiglie di immigrati - : Approvato un emendamento della Lega che limita la platea dei destinatari del provvedimento alle sole famiglie italiane o appartenenti a paesi dell'Ue. Scompare l'Isee tra i criteri di rilascio

Manovra - il governo "cancella" i fondi sulla sanità riservati agli immigrati : Si tratta di un emendamento, presentato però dai relatori al ddl Bilancio, dunque con buone possibilità di essere approvato. Una modifica alla Manovra che potrebbe eliminare i fondi per la sanità "vincolati" all'assistenza dei migranti: fino ad oggi, infatti, le Regioni avevano a disposizione un fondo di circa 31 milioni il cui scopo era quello di garantire cure agli immigrati che non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.Tutti i ...

Manovra - l'M5s vuole preservativi gratis per immigrati con protezione internazionale e richiedenti asilo : preservativi gratis per gli immigrati che godono di protezione internazionale e richiedenti asilo . È l'emendamento del M5s alla Manovra presentato in commissione Bilancio alla Camera e il beneficio ...

Sergio Mattarella - Manovra : 'Un dovere per tutti i governo tenere i conti in ordine'. E sugli immigrati : Questa responsabilità, avverte il capo dello Stato, 'accomuna chiunque svolga funzioni rappresentative - qualunque sia la sua militanza politica - perché si tratta di un bene comune, di un patrimonio ...

Manovra - così Luigi Di Maio e il M5s regalano soldi agli immigrati : ... verso le 21.30, davanti a Palazzo Chigi con tanto di bandiere del Movimento per gioire: hanno vinto un braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La Manovra finanziaria del 2019 ...