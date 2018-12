Manovra economica | inserito emendamento che istituisce una tassa sulle emissioni di CO2

Manovra - Tria "Serve alla crescita - manca stabilità economica"/ Ultime notizie - il ministro parla al Senato - IlSussidiario.net : Manovra, trattativa Commissione Ue: Di Maio "ok riduzione debito, non slittano le riforme'. Ultime notizie, Conte e Tria spiegano le modifiche su deficit

Manovra - Tria : 'tenere conto dell'incertezza economica e dello spread elevato' : Nella definizione della Manovra "dobbiamo tenere conto dell'incerto contesto economico in cui ci troviamo e dell'alto livello dello spread che incide su tale contesto". Così il ministro dell'economia, Giovanni Tria intervenendo in aula del Senato sulla legge di bilancio, stando a quanto riportato da Askanews.

Manovra - Tria : 'Ancora non raggiunta stabilizzazione socio-economica' : Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo in Senato sulla Manovra. Se confermata dall'Ecofin l'opinione della Commissione europea sulla Manovra italiana 'apre alla prospettiva di ...

La commissione Ue boccia la Manovra economica : La commissione europea ha definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio del governo italiano per il 2019. Lo si apprende al termine della riunione del collegio dei commissari. L'...

Italia : è giunta la resa dei conti sulla Manovra economica con Bruxelles : Il giorno della decisione della Commissione Europea sulla manovra economica giallo-verde è arrivato. Dopo un lungo tira e molla tra Roma e Bruxelles oggi si tireranno le somme di mesi di accuse e minacce da entrambe le parti, con esito già scritto: la manovra Italiana sarà bocciata, ma con possibilità di appello fino al 22 gennaio quando si riunirà l'Ecofin e lì saranno deliberate eventuali sanzioni, se la stessa manovra non sarà cambiata nei ...

Europa contro l'Italia : possibile Procedura d'Infrazione contro la Manovra economica : Alcuni Stati membri europei si sono uniti contro l'Italia, criticando la Manovra di Bilancio del Governo Conte. Dopo la lettera inviata a Bruxelles dal ministro Tria, la Commissione Europea, al momento, non ha commentato il contenuto del documento e lo ha pubblicato sul sito dove vengono mostrate le bozze di bilancio 2019 dei Paesi dell'UE. Mentre a Bruxelles tutto tace, Austria, Olanda e Germania criticano aspramente la scelta dell'Italia di ...

Sondaggi politici - il 51% degli italiani crede che si dovrebbe rivedere la Manovra economica : Il Sondaggio realizzato da Demos-Demetra per il quotidiano Il Gazzettino ha indagato le posizioni degli italiani riguardo alle discussioni tra il governo Conte e la Commissione europea sulla legge di bilancio. È stato chiesto ai cittadini del Nord-Est d'Italia se ritenessero opportuno il pugno duro tenuto dal governo o se invece pensassero che fosse il caso di rivedere la manovra: secondo il 51%, non scontrarsi con l'Europa sarebbe ...

Manovra - Tria : Non esiste stabilità economica senza stabilità sociale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra economica : l’aumento delle sigarette potrebbe essere doppio : È nella natura stessa delle cose. La Manovra economica, cercando di contemperare interessi diversi di categorie diverse, rappresenta un difficile esercizio di equilibrio tra entrate ed uscite. In pratica tra le Tasse che vengono richieste dallo Stato le entrate e i servizi che vengono erogati ai cittadini di quello Stato le uscite o, come si dice usualmente, la spesa pubblica. E la prima Manovra economica [VIDEO] del Governo M5S – Lega non ...

Manovra economica 2019 - Boeri : ci sono segnali di maschilismo - : Da Bologna il presidente dell'Inps ha attaccato il mantenimento delle differenze di età nell'accesso alle pensioni per uomini e donne. Intanto Moscovici avverte: "Le sanzioni sono sempre ciò che può ...

Manovra economica : in arrivo rincari per le sigarette - stretta anche sui giochi : Tra minori spese e maggiori entrate la nuova Legge di Bilancio che sta per essere varata [VIDEO]totalizza complessivamente 34 miliardi di euro. All'interno di questo importo sarebbero ricompresi tutta una serie di mini - interventi a partire da quelli più classici come il probabile aumento delle sigarette per circa 10 centesimi a pacchetto fino all'abolizione dell'Iri, l'imposta sul reddito delle imprese, che sarebbe dovuta entrare in vigore dal ...

Manovra economica : presentata una nuova bozza che andrà mercoledì alle Camere : La Manovra Economica cambia ancora sia nella forma che nei contenuti. Infatti, come evidenzia Il Corriere della Sera la nuova bozza, che dovrebbe essere presentata alle Camere mercoledì 31 ottobre, consta di ben 115 articoli. Si tratta di ben 45 articoli in più rispetto alla prima versione che si componeva di soli 70 articoli. Per di più sembrerebbe, a quanto risulta al quotidiano di Via Solferino, che il testo attuale sia frutto di una lunga ...

Conte : «La Tap si farà - fermare l'opera costerebbe come una Manovra economica» : Sul progetto Tap «non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità. Interrompere la realizzazione dell'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In...