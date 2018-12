Conte martedì 11 da Juncker con la proposta dell'Italia sulla Manovra : Roma, 5 dic., askanews, - martedì 11 il governo presenterà alla Commissione europea la propria proposta per trovare un accordo sulla manovra. L'appuntamento è a Strasburgo, dove il premier Giuseppe ...

Manovra - Conte : «Nessun motivo per dimissioni Tria. Da Juncker con più investimenti» : Questo non significa che chi prepara e lavora ai conti, il ministro dell'Economia, sia stato esautorato. Tria non è stato né deve sentirsi esautorato. Io sono il presidente del Consiglio, ho la ...

Manovra - Conte : da Juncker con proposta ottimista e più investimenti : Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista all'Adnkronos, risponde sul botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e il mondo delle imprese. Quanto alle parole che il ...

Conte sulla Manovra : "Martedì andrò da Juncker con una proposta" : "Vedrò Juncker martedì prossimo (11 dicembre, ndr) a Strasburgo. Sto lavorando alla nostra proposta, sono ottimista". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'AdnKronos, spiegando di aver sentito il presidente della commissione Ue al telefono nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre e anticipando che andrà all'appuntamento con la proposta del governo sulla manovra economica.

La nuova Manovra è pronta che dira Bruxelles intanto Conte tuona : “Ci sarà Reddito e revisione Fornero subito” : La nuova manovra è pronta tutti d’accordo la commissione Bilancio, un maxiemendamento che comprende anche Reddito di Cittadinanza e revisione della legge Fornero La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera alla manovra. L’esame, dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, è stato concluso approvando in modo veloce diverse modifiche. La commissione ha poi dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, ...

Manovra stasera in Aula. Conte tratta con Ue. Di Maio : 'Ma le misure restano' : Prosegue il dialogo con l'europa per evitare la procedura d' infrazione. Il presidente del Consiglio chiede più tempo per le riforme -

Manovra - Conte modifica il deficit per evitare l'infrazione : ...ha convinto i suoi due vice che eviterà la procedura d'infrazione riuscendo a spuntare a Bruxelles qualche decimale in più di quelli che è riuscito sinora a portare a casa il ministro dell'Economia. ...

Manovra - Conte : “Con Commissione Ue tratto solo io - abbasseremo i toni” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito che nelle trattative con l'Ue l'Italia abbasserà i torni: "Da parte nostra c'è l'impegno a moderare le dichiarazioni". Mentre potrebbero slittare i tempi per la partenza delle principali misure, reddito di cittadinanza e quota 100: "Servono i tempi tecnici, finché un provvedimento non è stato scritto può cambiare. Ma io le riforme le realizzo".Continua a leggere

Giovanni Tria verso le dimissioni - bomba del Corriere : Manovra - non digerisce il nuovo ruolo di Conte : ... proprio nel momento in cui - come spiega Libero in edicola oggi - si è dimostrato tutt'altro che 'fesso', sul ministro dell'Economia piove la più clamorosa delle voci: quella delle dimissioni, ...

Manovra - Conte : con Juncker parlo io - per le riforme serve tempo : Roma, 5 dic., askanews, - 'Matteo Salvini e Luigi Di Maio mi hanno conferito una procura, ma era già chiaro che dovessi trattare io'. E per il reddito di cittadinanza: 'Servono i tempi tecnici, finché ...