Manovra | Conte | “Con Commissione Ue tratto solo io | abbasseremo i toni”

Giovanni Tria verso le dimissioni - bomba del Corriere : Manovra - non digerisce il nuovo ruolo di Conte : ... proprio nel momento in cui - come spiega Libero in edicola oggi - si è dimostrato tutt'altro che 'fesso', sul ministro dell'Economia piove la più clamorosa delle voci: quella delle dimissioni, ...

Manovra - Conte : con Juncker parlo io - per le riforme serve tempo : Roma, 5 dic., askanews, - 'Matteo Salvini e Luigi Di Maio mi hanno conferito una procura, ma era già chiaro che dovessi trattare io'. E per il reddito di cittadinanza: 'Servono i tempi tecnici, finché ...

Manovra - Conte modifica il deficit per evitare l'infrazione : ...ha convinto i suoi due vice che eviterà la procedura d'infrazione riuscendo a spuntare a Bruxelles qualche decimale in più di quelli che è riuscito sinora a portare a casa il ministro dell'Economia. ...

Conte : sulla Manovra tratto io con l'Ue : 7.58 "sulla manovra tratto solo io" con l'Unione europea. Così il premier Conte a Repubblica circa la trattativa e le e riforme inserite nella legge di bilancio. Ho fretta di realizzare riforme come reddito di cittadinanza e Fornero. Ritardarle non vuol dire tradirle, ma "prendere il tempo che serve a fare le cose per bene", afferma Conte. Nessuno vuole lo scontro con l'Ue: "se sul Def abbiamo scritto 2,4% non era per andare allo scontro, ma ...

Manovra - Conte cerca una formula che convinca l'Europa : "Procedura d'infrazione non auspicabile" : L'obiettivo, assicurano premier e ministro dell'Economia, è "evitare la procedura d'infrazione", convincere i mercati e abbassare lo spread, ora stabile a quota 289,, "sperando di evitare una nuova ...

Conte vuol chiudere su Manovra - tempi stretti per accordo con Ue : Roma, 4 dic., askanews, - chiudere l'intesa con la Commissione Ue prima del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 13 e 14 dicembre prossimi. E' questo l'obiettivo del governo che, con il ...

Conte : stallo su Manovra? Mio è silenzio operoso : 'Le parole hanno un peso, il mio è un silenzio operoso e virtuoso', dice il premier Giuseppe Conte sullo stallo in commissione Bilancio sulla manovra. 'Siamo per l'accordo con la Ue, lavoriamo al calo ...

Manovra - Conte : siamo per accordo con Ue - lavoriamo per calo spread : lavoriamo affinché scenda ancora fino a riportarsi sui livelli coerenti con i buoni fondamentali della nostra economia".

Conte vuol chiudere su Manovra - tempi stretti per accordo con Ue : E oggi lo ha ribadito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "I tempi - ha sottolineato - non sono lunghi. Non è che, la Commissione, ndr, ci ha dato un tempo preciso, esistono dei termini ben ...

Conte : “Stallo sulla Manovra? Il mio è un silenzio operoso”. Tria : “Necessari atti concreti” : «Le parole hanno un peso, il mio è un silenzio operoso e virtuoso». A dirlo è il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sullo stallo in commissione Bilancio sulla manovra. Il capo del governo si è recato alla kermesse dell’Anfia a piedi da Palazzo Chigi....

Senato - in calendario ddl Concretezza - poi Manovra. Dal 13 dicembre Anticorruzione. No alle informative di Conte : Il calendario di dicembre per Palazzo Madama, approvato oggi dai capigruppo, inizia con il ddl Concretezza che arriva in Aula giovedì 6 dicembre e si voterà, stando ai programmi della maggioranza, già mercoledì 12 dicembre. A seguire inizierà la discussione sulla Manovra, slittata appunto dal 6 al 10 dicembre: lunedì prossimo inizieranno i lavori delle commissioni e il provvedimento è previsto in Aula, come da calendario iniziale, per martedì ...

Manovra - Conte : convinto esito positivo trattativa con Ue : Roma, 4 dic., askanews, - 'Io avevo detto che per avere la fiducia dei mercati occorrerà del tempo perché la nostra Manovra va spiegata, illustrata e compresa e sono sempre stato fiducioso che nel ...

Manovra - Conte 'Siamo per l accordo con l Ue. Lo spread scenderà' : Scenderà ancora fino a riportarsi sui livelli coerenti con i buoni fondamentali della nostra economia'. E mentre Salvini polemizza apertamente con Confindustria, tesse le lodi dell'understatement. '...

Manovra - Conte : "In un negoziato il silenzio è d'oro - ma lavoro a tempo pieno" : I danni provocati dal disagio di chi si sente escluso sono cronaca di questi giorni. Non c'è sviluppo duraturo e sostenibile se la società è frammentata e la diseguaglianza alimenta il rancore e ...