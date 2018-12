Manovra | congedo maternità | si può lavorare fino al nono mese

Maternità - cambia il congedo : si può lavorare sino al nono mese : asili e banche - tutte le novità della Manovra : La commissione Bilancio alla Camera ha concluso ieri i lavori e dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, di riferire in Aula sul maxiemendamento alla Manovra. L'esame...

Manovra - cambia il congedo di maternità : si potrà restare al lavoro fino al nono mese : MILANO - cambia forma il congedo di maternità. Secondo quanto stabilito da un emendamento approvato alla Manovra per le future mamme sarà possibile restare al lavoro fino nono mese prima del parto, ...

Manovra - cambia il congedo per maternità : si al lavoro fino al nono mese : cambia con la Manovra il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi “in dote” l’intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. È quanto prevede un emendamento della Lega dedicato alle politiche delle famiglia approvato dalla commissione Bilancio della Ca...

Manovra - congedo obbligatorio per i papà nel 2019 sale a 5 giorni : Il congedo obbligatorio per i papà nel 2019 sale a cinque giorni . Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. Viene prorogata anche la possibilità di ...

Manovra - pacchetto famiglia : da bonus bebè a congedo maternità : Roma, 15 nov., askanews, - Torna il bonus bebè con una dote finanziaria potenziata, 444 milioni di euro invece dei circa 400 previsti per l'ultima annualità dal precedente governo, e con una nuova ...

Tutti gli emendamenti alla Manovra : dal congedo per paternità al taglio delle accise sulla birra : Sono 3.742 gli emendamenti alla legge di Bilancio depositati in commissione Bilancio alla Camera. Dai temi riguardanti la famiglia - con la proroga del congedo per paternità - ai trasporti, passando per il taglio delle accise sulla birra per i birrifici indipendenti, ecco quali sono le principali richieste di modifica alla manovra.Continua a leggere

