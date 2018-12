Manovra | con la tassa sulle emissioni una Panda benzina paga più di una Bmw diesel

Manovra - Conte : «Nessun motivo per dimissioni Tria. Da Juncker con più investimenti» : Questo non significa che chi prepara e lavora ai conti, il ministro dell'Economia, sia stato esautorato. Tria non è stato né deve sentirsi esautorato. Io sono il presidente del Consiglio, ho la ...

Conte martedì 11 da Juncker con la proposta dell'Italia sulla Manovra : Roma, 5 dic., askanews, - martedì 11 il governo presenterà alla Commissione europea la propria proposta per trovare un accordo sulla manovra. L'appuntamento è a Strasburgo, dove il premier Giuseppe ...

Martedì Conte da Juncker per trovare l'accordo sulla Manovra : Roma, 5 dic., askanews, - Il premier Giuseppe Conte Martedì prossimo, 11 dicembre, presenterà alla Commissione europea la propria proposta per trovare un accordo sulla manovra. L'appuntamento è a ...

Manovra - martedì Conte vedrà Juncker : 21.00 Il premier Conte vedrà martedì prossimo a Strasburgo Jean Claude Juncker per fare il punto sulla proposta italiana per la Manovra. Lo confermano fonti di Governo. Le stesse fonti spiegano che l'incontro rientra nel quadro dell'interlocuzione avviata tra Roma e l'Ue lle misure e ai parametri che dovranno essere applicati nella legge di bilancio. Non si esclude che questo tema possa essere affrontato nel vertice di governo previsto per ...

Manovra - Conte : da Juncker con proposta ottimista e più investimenti : Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista all'Adnkronos, risponde sul botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e il mondo delle imprese. Quanto alle parole che il ...

Manovra : martedì incontro Conte-Juncker a Strasburgo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vedrà Jean Claude Juncker a Strasburgo martedì prossimo per fare il punto sulla proposta italiana per la Manovra economica. Lo confermano fonti di governo.

Di Maio : con Ue nessuna guerra e nessuna resa sulla Manovra : Roma, 5 dic., askanews, - 'Non c'è nessuna guerra con l'Europa e nessuna resa, non cambia niente. Il 2,4%, il 3%? Il reddito di cittadinanza e la quota 100 non si toccano, come sono partite e come ...

Manovra - Coldiretti : “Ok al taglio delle accise con +330% di birre artigianali” : Una misura che sostiene il boom dei birrifici artigianali che in Italia sono più che quadruplicati negli ultimi dieci anni con un aumento del 330%, passando da poco più di 200 a oltre 860 con una produzione annuale stimata in 55 milioni di litri. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per l’approvazione dell’emendamento che sostiene i birrai artigianali prevedendo una riduzione delle accise del 40% per chi produce fino a ...

Conte sulla Manovra : "Martedì andrò da Juncker con una proposta" : "Vedrò Juncker martedì prossimo (11 dicembre, ndr) a Strasburgo. Sto lavorando alla nostra proposta, sono ottimista". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'AdnKronos, spiegando di aver sentito il presidente della commissione Ue al telefono nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre e anticipando che andrà all'appuntamento con la proposta del governo sulla manovra economica.

Cambia il congedo di maternità - al lavoro sino al nono mese : tutte le novità della Manovra : NUOVA STRETTA ANTI-BAGARINAGGIO - I biglietti dovranno essere nominali per spettacoli, a partire dai concerti, nelle strutture con capienza oltre i 5000 spettatori, come stadi o palazzetti. Sono ...

Cambia il congedo di maternità - al lavoro sino al nono mese : tutte le novità della Manovra : Niente reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni per ora, ma nella Manovra spunta un pacchetto famiglia, tra i pochi interventi organici approvati insieme a tante micronorme durante...

Di Maio : con Ue nessuna guerra e nessuna resa sulla Manovra : Roma, 5 dic., askanews, - "Non c'è nessuna guerra con l'Europa e nessuna resa, non cambia niente. Il 2,4%, il 3%? Il reddito di cittadinanza e la quota 100 non si toccano, come sono partite e come ...

Manovra - immigrati esclusi da carta sconti per famiglie : Roma, 5 dic., askanews, - Le famiglie di immigrati extra Ue saranno esclusi dalla possibilità di richiedere la carta famiglia che dà diritto ad alcuni sconti su acquisti di beni e servizi e riduzione ...

Manovra - con bonus-malus emissioni Panda paga più di una Bmw : Roma, 5 dic., askanews, - Una Panda che paga più di una Bmw da 50mila euro, l'ibrida Toyota Rav4 non solo fuori dagli incentivi all'acquisto ma anche tassata e, in generale, un forte vantaggio per le ...