Manovra | con bonus-malus emissioni Panda paga più di una Bmw

Manovra - congedo maternità : si può lavorare fino al nono mese : Cambia il congedo maternità , con le neo mamme che potranno rimanere sul posto di lavoro fino al nono mese di gravidanza . E' quanto emerge da un emendamento alla Manovra approvato dalla commissione ...

Manovra - niente più carta sconti alle famiglie di immigrati - : Approvato un emendamento della Lega che limita la platea dei destinatari del provvedimento alle sole famiglie italiane o appartenenti a paesi dell'Ue. Scompare l'Isee tra i criteri di rilascio

Manovra - niente carta sconti per le famiglie di immigrati : Per le famiglie di immigrati non è più prevista la carta sconti. Lo stabilisce un emendamento della Lega approvato tra le modifiche alla Manovra. La carta istituita nel 2016 per famiglie italiane o "...

Maternità - cambia il congedo : si può lavorare sino al nono mese : asili e banche - tutte le novità della Manovra : La commissione Bilancio alla Camera ha concluso ieri i lavori e dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, di riferire in Aula sul maxiemendamento alla Manovra. L'esame...

La nuova Manovra è pronta che dira Bruxelles intanto Conte tuona : “Ci sarà Reddito e revisione Fornero subito” : La nuova manovra è pronta tutti d’accordo la commissione Bilancio, un maxiemendamento che comprende anche Reddito di Cittadinanza e revisione della legge Fornero La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera alla manovra. L’esame, dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, è stato concluso approvando in modo veloce diverse modifiche. La commissione ha poi dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, ...

Maternità - cambia il congedo : si può lavorare sino al nono mese : asili e banche - tutte le novità della Manovra : La commissione Bilancio alla Camera ha concluso ieri i lavori e dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, di riferire in Aula sul maxiemendamento alla Manovra. L'esame...

Manovra stasera in Aula. Conte tratta con Ue. Di Maio : 'Ma le misure restano' : Prosegue il dialogo con l'europa per evitare la procedura d' infrazione. Il presidente del Consiglio chiede più tempo per le riforme -

Manovra - Mario Monti : 'Giusto trattare con l'Europa' : Mario Monti commenta l'operato del governo a " Mattino Cinque ", giudicando positiva l'apertura verso l'Europa dell'esecutivo: "E' più che giusto trattare con l'Europa, il governo si è dimostrato più ...

Manovra 2019 - Una sovrattassa per le nuove auto con emissioni oltre i 110 g/km di CO2 : Una nuova imposta proporzionale alle emissioni di anidride carbonica. Alla nuova tassa saranno soggetti tutti coloro che tra l'1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 acquisteranno, anche in leasing, una macchina nuova o precedentemente targata allestero con emissioni di anidride carbonica CO2, a partire da 110 g/km. Limposta sarà progressiva allaumentare delle emissioni sulla base della seguente tabella:110-120 g/km: 150 120-130 g/km: 300 130-140 ...

Manovra - bonus nido più ricco e nuove regole per i congedi dei genitori : Aumenta da 1.000 a 1.500 euro l'anno il bonus per l' iscrizione agli asili nido pubblici o privati e per le neomamme ci sarà la possibilità di lavorare fino al nono mese utilizzando tutti e cinque di ...

Manovra - cambia il congedo di maternità : si potrà restare al lavoro fino al nono mese : MILANO - cambia forma il congedo di maternità. Secondo quanto stabilito da un emendamento approvato alla Manovra per le future mamme sarà possibile restare al lavoro fino nono mese prima del parto, ...

Manovra - rivoluzione congedo parentale. Si potrà lavorare fino al parto : In più il congedo per i neopapà sale da 4 a 5 giorni. E il bonus nido passa da 1000 a 1500 euro l'anno. Giorgetti: quota 100 e reddito potrebbero costare meno

Manovra : con nuovo congedo si potrà lavorare fino al parto : Le lavoratrici potranno scegliere di lavorare fino al parto e godere dei cinque mesi di maternità direttamente dopo la nascita del bambino, a condizione che ci sia l'ok del medico. Lo prevede un ...

Manovra - cambia il congedo per maternità : si al lavoro fino al nono mese : cambia con la Manovra il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi “in dote” l’intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. È quanto prevede un emendamento della Lega dedicato alle politiche delle famiglia approvato dalla commissione Bilancio della Ca...