Manovra | c' è la proroga per la maggiorazione della Tasi

Manovra in aula : le novità dagli incentivi per l’auto elettrica alle assunzioni nella Pa. Proroga di un anno per formazione 4.0 : Via libera della commissione Bilancio della Camera alla Manovra. La commissione ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, e ha dato il mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi per riferire in aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia sul testo. Il testo sarà esaminato dall'assemblea di ...

Manovra - via libera alla proroga di un anno per formazione 4.0 : Intanto il ministro dell'Economia Giovanni Tria potrebbe intervenire stasera in commissione dopo la richiesta di chiarimenti delle opposizioni alla luce della trattativa con la Commissione europea ...

Manovra - via libera alla proroga di un anno per formazione 4.0 : Via libera della commissione Bilancio ad un emendamento riformulato del M5S che proroga di un anno le agevolazioni fiscali per la “formazione 4.0” per le imprese. Entro un limite massimo di spesa annuale di 300mila euro scatta un credito d’imposta del 50% per le piccole imprese e del 40% nei confronti delle medie aziende...

Manovra - in arrivo la proroga di Tasi e bonus cultura : Dopo una raffica di slittamenti e a meno di nuovi rinvii, parte oggi pomeriggio alla Camera la maratona “no stop” sulla Manovra. Con la proroga al 2019 dello 0,8% della Tasi in scadenza quest’anno e del bonus cultura per gli studenti in rampa di lancio per ottenere l’ok della commissione Bilancio...

Bonus bebè - dalla Manovra niente proroga. Stop nel 2019? : Rischia di saltare il Bonus bebè, misura assistenziale di sostegno alla natalità introdotta nel 2015, che prevede un contributo annuo di 960 euro alle famiglie con nuovi nati. Infatti, nel testo della ...

Bonus Bebè 2019 - rischio stop senza proroga in Manovra/ Ministro Fontana : "a breve un emendamento"

Pensioni e Manovra : Q100 meno generosa - si studia proroga opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi, 29 ottobre 2018, vedono arrivare nuovi dettagli in merito alla quota 100 ed alla possibile applicazione di una modifica ai coefficienti di calcolo retributivi degli assegni, come eventuale strategia di contenimento dei costi del provvedimento. Nel frattempo, dal Governo si conferma che la nuova opzione non andra' a modificare l'impianto attuale dei criteri di pensionamento, visto che sara' basata su una ...