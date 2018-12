Manovra | cambia il congedo per maternità | si al lavoro fino al nono mese 

Com’è cambiata la Manovra in commissione Bilancio : La commissione Bilancio. (Foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera alla manovra economica, che da oggi passerà all’esame dell’Aula come un unico maxi-emendamento su cui il governo ha già annunciato di voler porre la questione di fiducia. I relatori, Silvana Comaroli per la Lega e Raphael Raduzzi per il Movimento 5 Stelle, riferiranno su un testo che include alcune novità, aggiunte nel corso dei ...

Manovra - cambia il congedo di maternità : si potrà restare al lavoro fino al nono mese di gravidanza : Novità per le donne incinta che lavorano: chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi 'in dote' l'intero periodo...

Il problema dell'Italia non è più come cambiare la Manovra ma come cambiare il governo : I tremila imprenditori in rappresentanza di tre milioni di imprese e del sessantacinque per cento del pil italiano, dicasi sessantacinque, che si sono riuniti ieri alle Ogr di Torino per manifestare ...

Manovra - Goldman Sachs avverte l'Italia : "I mercati vi faranno cambiare rotta" : Più che un report analitico, quello pubblicato oggi da Goldman Sachs è un avvertimento netto e devastante. Perché non solo accende un nuovo campanello d'allarme sulle conseguenze legate alla Manovra economica varata dal governo gialloverde e osteggiata dall'Unione europea, ma paventa un ulteriore coinvolgimento del mercato azionario. Che, attraverso la sua moral suasion sui titoli di Stato, potrebbe obbligare l'esecutivo guidato da Giuseppe ...

Come potrebbe cambiare la Manovra : Arrivano le prime proposte di modifica alla manovra di governo e relatori ma ancora nulla di fatto per le misure cardine, ovvero reddito di cittadinanza e pensioni, interventi su cui è incentrata la ...

Manovra - obiettivo 2% : cambiano pensioni - quota 100 e reddito cittadinanza? : Ora bisognerà vedere come proprio le misure volute, e difese, da Lega-M5s potrebbero essere riviste al ribasso per poter scendere dall'annunciato 2,4% del rapporto deficit-Pil come chiesto da ...

Il governo cambia la Manovra con 54 emendamenti (e per ora non c’è quota 100 pensioni) : Sono 54 gli emendamenti presentati dal governo alla legge di bilancio: oggi pomeriggio riprendono i lavori in Commissione, con l'obiettivo di chiudere l'esame preliminare per la giornata di mercoledì. Rinviata la presentazione del pacchetto pensioni: se ne occuperà il Senato. Stasera vertice fra Di Maio e Salvini per fare il punto della situazione e studiare la possibilità di variare i saldi finali.Continua a leggere

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Manovra - Moscovici : 'Con Italia clima cambiato - ma servono i fatti' : Toni distesi dall'Ue verso l'Italia sulla procedura di infrazione. "Sono ottimista, vedo segnali che mi fanno pensare che ora sia possibile" evitarla, ha dichiarato il commissario europeo per gli ...

[Il colloquio] "Il governo gialloverde non può arrivare oltre le Europee. E la Manovra va cambiata subito" : ... già confermata, a Marrakesh il prossimo 10 dicembre per la firma del Global migration compact, il documento delle Nazioni Unite che impegna i paesi del mondo ad una gestione ordinata e consapevole ...

Tajani : 'Se non si cambia la Manovra - gli italiani pagheranno un prezzo amarissimo' : Intervenuto a Radio Radicale, il Presidente del Parlamento Europeo, il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, ha espresso le sue valutazioni sulla trattativa della manovra economica del Governo italiano con la Commissione Europea e ha detto la sua a proposito del Global Compact. Intervistato da Lanfranco Palazzolo, Tajani ha dichiarato: "Io mi auguro che il Governo faccia marcia indietro e cambi una manovra che non favorisce la crescita, ...

Manovra : le novità su condoni - Rc Auto e bonus bebè. La rottamazione? In 4 rate Ecco cosa cambia : la videoscheda : Il Senato ha approvato il decreto fiscale, che ora passa alla Camera. Tra le misure, la Guardia di Finanza, in funzione anti evasione, potrà avere i dati di sintesi dei conti correnti bancari e conservarli per 10 anni

Manovra/ Ecco i cambiamenti a Quota 100 e reddito di cittadinanza per accontentare l'Ue - IlSussidiario.net : Dombrovskis ha chiarito che non basta un deficit al 2,2% per evitare la procedura d'infrazione. Il Governo italiano deve fare di più