Manovra | bonus nido più ricco e nuove regole per i congedi dei genitori

Manovra - bonus per gli asili nido sale a 1.500 euro all'anno : sale da mille a millecinquecento euro all'anno, per il triennio 2019 al 2021, il bonus per gli asili nido. Lo prevede un emendamento alla Manovra che riformula una proposta della Lega. L'importo del ...

Manovra : le novità su condoni - Rc Auto e bonus bebè. La rottamazione? In 4 rate Ecco cosa cambia : la videoscheda : Il Senato ha approvato il decreto fiscale, che ora passa alla Camera. Tra le misure, la Guardia di Finanza, in funzione anti evasione, potrà avere i dati di sintesi dei conti correnti bancari e conservarli per 10 anni

Ferrobonus scomparso dalla Manovra. 'Senza incentivi la cura del ferro non guarirà i trasporti' : "Il Governo non può non considerare il ferrobonus come uno strumento essenziale per lo sviluppo dell'economia", ha affermato il presidente di Assoferr, "sappiamo che una parte della maggioranza è d'...

Manovra - pacchetto famiglia : da bonus bebè a congedo maternità : Roma, 15 nov., askanews, - Torna il bonus bebè con una dote finanziaria potenziata, 444 milioni di euro invece dei circa 400 previsti per l'ultima annualità dal precedente governo, e con una nuova ...

Manovra : bonus bebè col 20% in più dal secondo figlio - spunta la tassa sulla Coca Cola : Alla parola "Manovra" gli italiani hanno spesso associato il termine "Europa". Sono gli effetti piuttosto di un dialogo aspro, ancora in corso, intercorso tra l'Italia e l'Unione Europea in merito all'opportunità di aumentare il deficit per finanziare quelle che sono le misure più impegnative del programma Lega-Movimento Cinque Stelle, come ad esempio il reddito di cittadinanza e Quota 100 per le pensioni. Una Manovra finanziaria, però, è fatta ...