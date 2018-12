Manovra | bocciato l’emendamento per mettere più soldi nel fondo per gli orfani di

Quegli strani emendamenti della Manovra finanziaria - che Bruxelles ha (ri)bocciato : Un minestrone. Dentro la manovra finanziaria del governo gialloverde bocciata da Bruxelles c’è spazio per un po’ di tutto: dagli sconti sulla birra a quelli sui pannolini, dall’emergenza nutrie al «Jobs Act» per i cervelloni, dalla tassa sulla pesca amatoriale a quella sulle lezioni private, dal bonus bicicletta all’inasprimento delle multe previste dal codice della strada per chi occupa i parcheggi riservati ai disabili. ...

Quanto siamo nella me**a ora che l Europa ha bocciato la Manovra? : Per capire meglio cosa ci aspetta, abbiamo chiesto qualche chiarimento a Francesco Saraceno , macroeconomista dell' OFCE di Parigi e autore di La scienza Inutile. Tutto ciò che non abbiamo voluto ...

Cosa succede adesso che l'Europa ha bocciato la Manovra economica italiana? : ...sostenere le proprie posizioni lontane da quelle richieste da Bruxelles e Roma non ne ha per ora visto che la manovra è lontana dalle indicazioni comunitarie e la lettera del ministro dell'economia ...

Cosa succede adesso che l’Europa ha bocciato la Manovra economica italiana? : Non un fulmine a ciel sereno, ma come ogni fulmine che si rispetto colpisce duro. La Commissione europea ha bocciato la manovra di bilancio presentata dal governo italiano. Per l’Italia è la prima volta. La motivazione è chiara e ampiamente preannunciata: le misure previste dall’Italia non garantiscono il mantenimento delle regole comuni, concordate tra tutti i Paesi membri dell’Eurozona. Sono quelle misure che per Bruxelles sono necessarie e ...

Moscovici ha appena bocciato la Manovra italiana - a Strasburgo scatta la vendetta dell'eurodeputato leghista : Non prendiamo lezioni da un francese che quando era Ministro dell'economia ha più volte sforato il patto di stabilità e adesso viene a farci la predica. A nome degli italiani ho timbrato con la suola della scarpa il discorso dell'eurocrate sulla bocciatura della ...

Perché Bruxelles ha bocciato la Manovra - Il testo della Commissione : 'Date le notevoli dimensioni dell'economia italiana all'interno della zona euro, la scelta del governo di aumentare il disavanzo di bilancio, nonostante la necessità di affrontare problematiche ...

Bruxelles ha bocciato la Manovra. Cosa succede ora : Bruxelles non è stata convinta dalla risposta del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, alla lettera con la quale la Commissione Europea aveva contestato, lo scorso 18 ottobre, una 'deviazione senza precedenti' nella manovra del governo rispetto ai parametri del ...

La Commissione Europea ha bocciato la Manovra economica proposta dal governo italiano : La Commissione Europea ha comunicato all’Italia di aver bocciato la manovra economica che il governo italiano vuole approvare. La decisione della Commissione, formulata durante la riunione del collegio della Commissione Europea, è arrivata un giorno dopo la lettera con cui The post La Commissione Europea ha bocciato la manovra economica proposta dal governo italiano appeared first on Il Post.

Bruxelles ha bocciato la Manovra : Il collegio dei commissari ha deciso di rigettare il documento programmatico di bilancio dell'Italia e di chiedere al governo di presentarne una nuova versione il più presto possibile, al più tardi ...

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Lega-M5s - Reddito Cittadinanza bocciato da 1 elettore su 2 : 43% ‘contro’ Governo : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:27:00 GMT)

Manovra - spread agita Governo/ Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P. Chigi : Def bocciato da Ufficio Bilancio : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:54:00 GMT)