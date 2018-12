Manovra - al via lavori Camera. Polemiche opposizione : testo finto : Roma, 5 dic., askanews, - Hanno preso il via in Aula alla Camera i lavori sulla Manovra. I gruppi delle opposizioni, in polemica con l'assenza del testo del provvedimento, hanno chiesto la sospensione ...

Manovra - via libera in Commissione. Domani alla Camera : "D'accordo con il vice-ministro all'Economia Massimo Garavaglia - spiega - abbiamo verificato la possibilità di coprire con fondi nazionali le somme stanziate sul dissesto idrogeologico e coperte dal ...

Manovra - nella notte il via libera della commissione Bilancio. Incentivi per auto ecologiche - tassa su quelle inquinanti : Dopo l’abbandono dei lavori da parte delle opposizioni, che hanno attaccato il ministro Giovanni Tria intervenuto per un’informativa rifiutando le domande, nella notte la commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame della Manovra. I relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi hanno ottenuto il mandato per riferire in Aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia ...

Manovra - via libera alla proroga di un anno per formazione 4.0 : Intanto il ministro dell'Economia Giovanni Tria potrebbe intervenire stasera in commissione dopo la richiesta di chiarimenti delle opposizioni alla luce della trattativa con la Commissione europea ...

Manovra - via libera alla proroga di un anno per formazione 4.0 : Via libera della commissione Bilancio ad un emendamento riformulato del M5S che proroga di un anno le agevolazioni fiscali per la “formazione 4.0” per le imprese. Entro un limite massimo di spesa annuale di 300mila euro scatta un credito d’imposta del 50% per le piccole imprese e del 40% nei confronti delle medie aziende...

Manovra - elementari : via libera al tempo pieno vale 2000 assunzioni : Semaforo verde della Commissione Bilancio della Camera all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria, previsto da un emendamento alla legge di bilancio. Le modalità dell'aumento saranno ...

Tav - Boccia : pazienza al limite. Su Manovra : Conte convinca vice o via : Tav, Boccia: pazienza al limite. Su manovra: Conte convinca vice o via 3mila imprese e 12 associazioni alle Ogr per sollecitare rilancio grandi opere. Leader di Confindustria: "Infrastrutture includono". E chiede al premier di convincere Di Maio e Salvini a evitare procedura d'infrazione o di dimettersi. No Tav: ...

Manovra - le misure rinviate : dal reddito di cittadinanza a quota 100 e al taglio delle pensioni d’oro : Nel pacchetto degli emendamenti, ovvero tra le proposte di modifica presentate da governo e relatori in Commissione bilancio della Camera, dove il provvedimento è allo stato attuale in discussione, non “sono pervenute” le misure che costituiscono il nocciolo duro della Manovra: reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero in materia pensionistica, sulla base del meccanismo di “quota 100”...

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è" Governo invia primi emendamenti in Commmissione : Intanto sono giunti in commissione Bilancio alla Camera 58 emendamenti del Governo alla Manovra. Le propostedi modifica, sarebbero - a quanto si apprende - una prima tranche di interventi del Governo.

Manovra - il governo invia i primi 58 emendamenti alla Commissione : Sono giunti in Commissione Bilancio alla Camera 58 emendamenti del governo alla Manovra. Le proposte di modifica, in fase di fascicolazione da parte degli uffici, sarebbero soltanto una prima tranche ...

Manovra - Conte : “Fiducia reciproca con Merkel e Macron”. Tajani : “Cene e strette di mano ma rischia di farsi inviare la Troika” : Dice che ha scambiato opinioni con gli altri leader europei, che il clima è buono. Di più: con Angela Merkel, Emmanuel Macron e gli altri sostiene ci sia “fiducia reciproca“. Al termine del vertice europeo e nel day after della cena con Jean-Claude Juncker, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, il presidente del consiglio Giuseppe Conte prova a ostentare fiducia. “C’è stato modo di scambiare opinioni con Merkel, Macron ...

Manovra : cena Juncker-Conte - al via dialogo con Ue : Si giocherà questa sera la nuova partita tra Roma e Bruxelles sulla Manovra economica italiana. I paletti imposti dall'Ue e la bocciatura della legge di bilancio saranno al centro dell'incontro tra il ...

Manovra : Di Maio - dialogo a oltranza con Commissione ma misure al via nei tempi previsti : “Noi dobbiamo provare un dialogo ad oltranza con tutti i commissari europei, con la Commissione europea per spiegare la bontà di queste misure ma soprattutto che la Manovra può migliorare nel tagli agli sprechi - ne possiamo fare di più - perché non abbiamo completato in 5 mesi di governo tutte le istruttorie che servivano per tagliarli tutti”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo ...

Conte difende la Manovra : è solida - via migliore per ridurre debito : Dopo la bocciatura di Bruxelles, il premier Giuseppe Conte tira dritto e difende la Manovra. "E' solida ed efficace - scrive su Facebook -. Porterò a Bruxelles un piano dettagliato delle nostre ...