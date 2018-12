Manovra 2019 - Incentivi fino a 6 mila euro per elettriche | ibride e metano Ma c' è anche

Manovra 2019 - Incentivi fino a 6 mila euro per elettriche - ibride e metano. Ma non solo : Dopo mesi di indiscrezioni, mezze aperture, silenzi e marce indietro il governo, quasi in zona cesarini, ha tratto il dado: gli Incentivi arriveranno. A partire dall1 gennaio 2019 sono stanziati 300 milioni di euro allanno per tre anni: serviranno a dare un contributo economico, sotto forma di riduzione del prezzo dacquisto da parte della concessionaria, a chi comprerà auto nuove, cioè mai immatricolate prima, con basse e bassissime ...

Manovra - nel 2019 nuovo congedo maternità : si può lavorare fino al parto - Sky TG24 - : Chi vorrà, dopo il via libera del medico, potrà restare al lavoro fino al nono mese, usufruendo dell'intero periodo di astensione di 5 mesi dopo il parto. Il nuovo sistema è in alternativa a quello ...

Manovra - congedo obbligatorio per i papà nel 2019 sale a 5 giorni : Il congedo obbligatorio per i papà nel 2019 sale a cinque giorni . Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. Viene prorogata anche la possibilità di ...

Manovra - drastico taglio Goldman su Pil Italia : 2019 solo +0 - 6% : Roma, 3 dic., askanews, - Visioni cupe sull'Italia dalla banca d'affari Goldman Sachs, che ha drasticamente tagliato le stime di crescita del Pil tricolore sul 2019 - appena più 0,6 per cento - a ...

Gentiloni : 'Questo governo cadrà nel 2019 - difficile che possa fare un'altra Manovra' : L'esecutivo ha dato prove talmente negative che credo sia difficile che possa realizzare una nuova legge di bilancio il prossimo anno -

Manovra 2019 : per le imprese un costo da 6 - 2 miliardi : Afferma il coordinatore dell'Ufficio studi, Paolo Zabeo: Il malumore che serpeggia tra il mondo delle imprese trova una parte di giustificazione nei risultati che emergono da questa ricerca. In ...

Manovra - 1 milione per ricerca di Alzheimer e Parkinson/ Nel biennio 2019/20 investimento sulla scienza - IlSussidiario.net : Il Governo ha presentato al ddl di bilancio una richiesta da un milione l'anno per il triennio 2019/21 per la ricerca per l'Alzheimer e il Parkinson.

Manovra 2019 - ecco gli emendamenti del governo. Puniti i furbetti della Flat tax : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. L'esame alla Camera slitta a mercoledì. Più fondi per il taglio delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie, 4000 assunzioni nei centri ...

Manovra 2019 - gli emendamenti del governo. Non ci sono pensioni e reddito di cittadinanza : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. L'esame alla Camera slitta a mercoledì. Più fondi per il taglio delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie, 4000 assunzioni nei centri ...

Manovra : al CNR 30 milioni l’anno nel 2019-2028 : Trenta milioni l’anno, nel periodo 2019-2028, per il Consiglio nazionale delle ricerche. Lo stanziamento delle risorse è previsto in un emendamento del governo al ddl bilancio, presentato in commissione Bilancio della Camera. Le risorse, si spiega nella relazione tecnica, vengono attribuite “per il perseguimento efficace delle attività istituzionali di ricerca”. L'articolo Manovra: al CNR 30 milioni l’anno nel 2019-2028 sembra essere il primo su ...

Manovra 2019 - emendamenti dal governo. L'esame alla Camera slitta a mercoledì : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. Obiettivo: evitare la procedura d'infrazione Ue

Manovra - Cgia : per le imprese aggravio da 6 - 2 miliardi nel 2019 : Nel 2019 l'applicazione del disegno di legge di Bilancio comporterà per le aziende italiane un aggravio di 6,2 miliardi a livello fiscale: di cui 4,5 miliardi circa in capo alle imprese non ...

Manovra 2019 : Pil debole sponda a Salvini-Di Maio per far 'digerire' a elettori un compromesso con UE - analisti - : "Mentre in linea di principio, i fattori temporanei in via di estinzione che hanno influito negativamente sull'economia tedesca potrebbero fornire un certo supporto al canale di esportazione, è ...

Manovra 2019 - alla Camera da lunedì : governo pronto fiducia - : l'intenzione manifestata dalla maggioranza durante la Conferenza dei capigruppo. La Commissione Bilancio in pressing sul governo per la presentazione degli emendamenti. Intanto, a margine del G20 a ...