Manchester United-Arsenal LIVE | formazioni ufficiali e risultato in diretta

Manchester United - nuovo attacco di Mourinho : 'Giocatori disonesti' : Un calciatore deve rispettare milioni di tifosi in tutto il mondo, oltre che le gerarchie esistenti nel suo club. Fare delle buone prestazioni è una cosa, ma essere un calciatore professionista è un'...

Manchester United - Mourinho : 'Pogba un virus? Non sto a questo gioco' : Un rapporto tra alti e bassi e qualche scintilla di troppo, specialmente negli ultimi mesi. Tra José Mourinho e Paul Pogba non sempre tutto ha funzionato per il meglio, ma l'attuale allenatore del ...

Manchester United : Pogba un virus - Mourinho lo condanna - : Il campione del Mondo proprio con Josè Mourinho non va d'accordo e questo potrebbe spingerlo a cambiare aria addirittura a gennaio.

Premier League - Manchester United-Arsenal - per i Red Devils è vietato sbagliare. Gara incerta su Sisal Matchpoint : Si torna subito in campo in Premier League e gli occhi sono tutti puntati sull’Old Trafford dove si affrontano Manchester United e Arsenal. Nello scorso turno è arrivata un’altra mezza battuta d’arresto per la squadra di Mourinho: il 2-2 con il Southampton ha allontanato ancora di più i Red Devils dalla vetta, occupata dal Manchester City ora distante 16 punti. Se la passa meglio l’Arsenal, imbattuto da 12 gare consecutive in Premier ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Arsenal - Premier League 05-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Arsenal, Premier League 2018/2019, Ore 21.00: Assente Sanchez nei Red Devils; Ozil in panchina nei Gunners?Il big match della 15^giornata di Premier League nel turno infrasettimanale è quello dell’Old Trafford che mette di fronte i padroni di casa del Manchester United e l’Arsenal.Come arrivano Manchester e Arsenal?I Red Devils non vincono in campionato da inizio Novembre, e ...

Manchester United - che gaffe : offese a Mourinho sul sito ufficiale del club : Non c'è veramente pace per José Mourinho al Manchester United. Sappiamo bene che il portoghese è personaggio abituato a subire attacchi e che si sa difendere benissimo da solo, ma quando questi ...

Manchester United : Lukaku - infortunio comico. E i fan lanciano un neologismo. Il VIDEO della caduta : Il Manchester United continua a non ingranare. Nell'ultimo weekend i Red Devils hanno pareggiato 2-2 in casa del Southampton, prolungando la striscia negativa di risultati in Premier, dove l'ultima ...

Manchester United : nuova pista per il dopo de Gea : Secondo quanto riferisce Rai Sport , oltre a Pickford dell'Everton, il Manchester United ha messo nel mirino anche il portiere classe '92 del Brighton Matthew Ryan in caso di addio di de Gea. Il numero uno australiano ha un ...

Manchester United - clamorosa lite Mourinho-Pogba : “sei solo un virus - non giochi a calcio” : Mourinho-Pogba, la querelle tra i due prosegue ed i toni in casa Manchester United si alzano in maniera a dir poco pericolosa Mourinho-Pogba, nuovo atto di un rapporto mai decollato. I due si stanno beccando da inizio stagione ed in casa Manchester United si prospettano ore calde in vista del mercato invernale, ma sopratutto di quello estivo del 2019. “O lui o me”, sembra voler dire Pogba con i suoi continui atteggiamenti, ma ...

Manchester United - McTominay imita Brozovic : la mossa del coccodrillo non evita il gol di Cedric. VIDEO : Don't try this at home. Non provate a farlo a casa. Potrebbe essere il nuovo motto di Marcelo Brozovic che, da qualche settimana, ha dato il via alla moda del coccodrillo. O meglio, alla mossa del ...