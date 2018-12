Manchester City | Guardiola | «FPF? Spero presto ci sia chiarezza sul nostro caso»

Champions League - Manchester City a rischio esclusione : Champions League, Manchester City: CHE GUAIO- Considerata da almeno un paio d’anni come una delle favorite per la vittoria finale della Champions League, ora il Manchester City rischia una clamorosa esclusione. Dall’Inghilterra arriva la notizia bomba: i citizens, secondo quanto emerge dalle indiscrezioni raccolte da Football Leaks, negli anni passati avrebbero violato le regole imposte […] L'articolo Champions League, ...

Telegraph : il Manchester City rischia l’esclusione dalla Champions : Fair Play Finanziario Il Telegraph lancia una bomba: il Manchester City potrebbe essere escluso dalla Champions League a causa delle violazioni dei parametri del Fair Play Finanziario. Secondo il prestigioso quotidiano britannico, i documenti di Football Leaks potrebbero portare alla luce degli illeciti molto gravi, per cui non basterebbe una sospensione del calciomercato in entrata. Secondo le indiscrezioni raccolte, i funzionari Uefa sarebbero ...

Gli incassi dei club per i Mondiali : guida il Manchester City - Juve nella top 10 : Anche i club sorridono per l'aumento dei ricavi per i Mondiali 2018. La Fifa ha reso noto di aver distribuito 209 milioni di dollari a 416 club. L'articolo Gli incassi dei club per i Mondiali: guida il Manchester City, Juve nella top 10 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester City a rischio : l’Uefa valuta l’esclusione dalle coppe per il FPF : Il Manchester City rischia l'esclusione dalla prossima Champions League per le violazioni del FPF rivelate da Der Spiegel. L'articolo Manchester City a rischio: l’Uefa valuta l’esclusione dalle coppe per il FPF è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester City - Aguero fuori due gare : Manchester - L'attaccante del Manchester City Sergio Aguero potrebbe restare fuori per le prossime partite dei campioni d'Inghilterra a causa di un infortunio muscolare . A rivelarlo è lo stesso ...

Probabili Formazioni Watford vs Manchester City - Premier League 04-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Watford-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 21.00: Negli Hornets assente Capoue per squalifica; nei Cityzens dovrebbe tornare Gabriel Jesus titolareIl turno infrasettimanale valido per la 15^giornata della Premier League vede il match di Vicarage Road tra i padroni di casa del Watford e il Manchester City, capolista.Come arrivano Watford e Manchester?Gli Hornets non vivono un periodo brillante in Premier ...

Premier League - il Manchester City continua la propria cavalcata : Bournemouth ko : Premier League il Manchester City ha battuto per 3-1 il Bournemouth conquistando la sesta vittoria in fila Non accenna a frenare la sua corsa in vetta alla Premier League il Manchester City che nella sfida valida per la 14esima giornata supera 3-1 in casa il Bournemouth conquistando la sesta vittoria consecutiva. A decidere il match in favore dei ‘citizens’ le reti di Silva al 16′, Sterling, 57′ e Gundogan ...

Calciomercato Real Madrid - Perez pronto a soffiare un calciatore al Manchester City [VIDEO] : Il momento di flessione dopo le tre Champions League vinte consecutivamente non cancella l’appeal del Real Madrid, che oltre a vincere conosce anche un altro modo per risollevare i tifosi: gli acquisti in sede di Calciomercato. Ai Blancos sono stati associati diversi top player del calcio mondiale, come Hazard e Neymar, e giovani in rampa di lancio, come Palacios. Ma il nome delle ultime ore, lanciato da Marca in prospettiva estate ...