Manchester City | Ederson show contro il Watford | passaggio no-look come Ronaldinho VIDEO

Watford - nella partita col Manchester City lo stadio si colora contro l'omofobia. LE FOTO : Spettacolo sugli spalti del Vicarage Road grazie alla scenografia dei tifosi di casa a supporto dei diritti LGBT. Non un caso isolato in Premier, che dal 2017 ha stretto una partnership con l'...

Manchester City - Guardiola sul Fair Play Finanziario : “Serve chiarezza” : “Se la Uefa prenderà una decisione, ci sarà una presa di posizione del club. Vorrei che andasse esattamente così, per sapere con esattezza cosa succede e mettere a tacere tutte queste indiscrezioni“: sono le parole pronunciate da Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, scontento per le voci su una possibile esclusione della sua squadra dalla Champions League. Questa ipotesi è stata lanciata dal “Guardian” ...

Gli incassi dei club per i Mondiali : guida il Manchester City - Juve nella top 10 : Anche i club sorridono per l'aumento dei ricavi per i Mondiali 2018. La Fifa ha reso noto di aver distribuito 209 milioni di dollari a 416 club. L'articolo Gli incassi dei club per i Mondiali: guida il Manchester City, Juve nella top 10 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Raggirato il Fair Play Finanziario” : il Manchester City rischia l’esclusione dalla Champions League! : Il Manchester City rischia l’esclusione dalla prossima Champions League a causa di alcune violazioni del Fair Play Finanziario Il Manchester City rischia l’esclusione dalla prossima Champions League. E’ questa la notizia bomba che sta sconvolgendo il mondo del calcio stamane, dopo che la stampa britannica ha lanciato l’allarme a seguito della denuncia di Football Leaks. Il City avrebbe raggirato il Fair Play ...

Manchester City - Aguero fuori due gare : Manchester - L'attaccante del Manchester City Sergio Aguero potrebbe restare fuori per le prossime partite dei campioni d'Inghilterra a causa di un infortunio muscolare . A rivelarlo è lo stesso ...