Maltrattamenti a scuola nel Biellese | a processo quattro maestre

Maltrattamenti a scuola - non bastano le telecamere. Va valutato il lavoro (e lo stress) degli insegnanti : L’ultimo caso riportato dalle cronache riguarda un asilo di Pero, vicino Milano, dove un maestro maltrattava i bambini. Il governo in carica punta molto sull’efficacia delle telecamere di sorveglianza installate negli istituti. Ma oltre ai Maltrattamenti fisici vanno considerati quelli psicologici, gli atteggiamenti potenzialmente traumatici da parte di insegnati della scuola dell’obbligo: si tratta di una casistica meno evidente e clamorosa, ma ...

Bari - arrestate quattro maestre di una scuola materna per Maltrattamenti : “Spintoni e schiaffi ai bambini” : quattro maestre di una scuola materna della provincia di Bari agli arresti domiciliari per maltrattamenti sugli alunni. Le insegnanti, come accertato dai carabinieri anche attraverso l’uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell’anno scolastico 2017/2018, hanno mortificato e picchiato i piccoli alunni. I bambini venivano strattonati fino a farli cadere, schiaffeggiati o costretti a rimanere in un angolo della classe con il volto ...