“Malessere Cavani”: L’Equipe e i tormenti di Edinson col Psg

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) La panchina a Bordeaux Il malessere Cavani, un’altra volta. Domenica a Bordeaux, dove il Psg ha pareggiato la prima partita del campionato,è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Sono ormai ciclici i periodi di crisi diCavani al Psg. Non si tratta di problemi sportivi, Cavani è l’attaccante che segnato più reti nella storia del club. Ma il suo umore non è più quello di una volta. Continua a sentirsi non considerato, o comunque non quanto secondo lui meriterebbe. Gli argomenti sono più o meno sempre i soliti: la freddezza col clan brasiliano (Thiago Silva, Neymar, Dani Alves, Marquinhos) che impera nello spogliatoio parigino, lo scarso feeling là davanti con Neymar e Mbappé. L’Equipe scrive che non è raro vederlo per lunghi tratti delle partite senza calciare mai il pallone. Come ad esempio è accaduto nel match vinto contro il Liverpool, in ...