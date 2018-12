Macron ora cede ai gilet gialli | annullata ecotassa per il 2019

Marc Lazar non ha dubbi : "Macron ora è ancora più debole" : Marc Lazar, professore di storia e sociologia politica a Sciences Po e presidente della School of government della Luiss, commenta gli annunci fatti dal premier francese Edouard Philippe, che per cercare di calmare la protesta dei gilet gialli ha annunciato in un discorso alla nazione "tre misure fiscali" riguardanti una moratoria di sei mesi all'aumento della tassa sul carburante e il congelamento delle tariffe su elettricità e gas. Un ...

Macron fa un passo verso i gilet gialli. Moratoria sul caro benzina : Roma. Dopo settimane di proteste e di scontri anche violenti, l'Eliseo sembra venire incontro alle richieste dei gilet gialli con un “provvedimento di pacificazione”. Il primo ministro francese Edouard Philippe dovrebbe annunciare oggi, durante un incontro con i deputati di En Marche, una Moratoria

I gilet gialli hanno vinto : il governo di Emmanuel Macron annuncia la moratoria : Il governo francese corre ai ripari a seguito dei duri scontri avvenuti in questi ultimi giorni. La protesta, a dir poco epica per la Francia, è stata mossa da parte dei cosiddetti gilet gialli ed ora sta per arrivare ad una conclusione che potrebbe far placare le proteste e gli scontri che hanno coinvolto tutto il paese. Il tutto è nato a seguito dell'annuncio da parte del governo del presidente Macron dell'aumento del costo del carburante. Da ...

Brexit - c’è l’accordo tra i 27 Paesi Ue. Ma gli Unionisti gelano May : «Voteremo contro». Macron : «Ora riforma Ue» : La Spagna ha raggiunto un accordo con l'Unione Europea su Gibilterra e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all'intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domenica a Bruxelles...

Parigi : i Gilet Gialli del trasporto scendono ancora in piazza contro Macron : PRIMAPRESS, - Parigi - Si riaccendono, dopo le tensioni dei giorni scorsi, con 2 morti, centinaia di feriti e un uomo che ha minacciato di provocare un'esplosione, gli scontri in piazza con il nuovo ...

Ora commenta anche Macron : "Stato responsabile riduce il deficit" : Non poteva mancare il commento di Emmanuel Macron nei riguardi della manovra italiana. Dopo la bocciatura della Commissione europea, l'attacco di Pierre Moscovici al governo italiano e a Matteo Salvini, arriva anche un tweet notturno e sibillino del presidente francese. "Non c'è una finanza magica: il deficit di oggi sarà il debito dei nostri figli domani. Bisogna cambiare i comportamenti in profondità. Lo Stato responsabile riduce il suo ...

Asse Merkel-Macron per bilancio unico. L'Italia trema - niente fondi a chi sfora : Asse franco-tedesco sul futuro bilancio dell'eurozona. Un Fondo Europeo ad hoc volto a garantire la stabilità dei paesi aderenti all'euro che però sarà rivolto solo a chi rispetta le regole del patto ...

Il ruggito di Merkel e Macron : ora la guerra ai populisti è iniziata davvero : Che come ha detto, sempre la scorsa settimana, il ministro dell'economia francese Bruno La Maire, l'Europa deve percepirsi e deve diventare impero tra gli imperi.

La ritorsione di Trump contro Macron : ora tassa lo champagne : Come ha scritto Wine News , 'da Stato a Stato, infatti, come racconta lo studio dell'istituto indipendente Usa sul mondo delle tasse 'Tax Foundation', la pressione fiscale sulle vendite di vino è ...

La domanda della centenaria mette in imbarazzo Merkel : “È lei è la signora Macron?”. E la cancelliera reagisce così : Dopo la commemorazione per il centenario dell’armistizio della Grande guerra, Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno salutato il pubblico, tra cui una signora di 101 anni. A un certo punto la centenaria, dopo aver ringraziato il presidente francese, si è rivolta alla cancelliera tedesca: “Lei è la signora Macron?”. Video Twitter/Simon Hunter L'articolo La domanda della centenaria mette in imbarazzo Merkel: “È lei è la ...

Macron : «Il nazionalismo è un tradimento dei valori morali» : «Il nazionalismo è un tradimento del patriottismo». Il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto un discorso ai leader mondiali riuniti a Parigi per le commemorazioni dell'armistizio della Grande ...

Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale - Macron : “Insieme scongiuriamo riscaldamento climatico - malattie e ignoranza” : “Tutti noi, leader politici, dobbiamo, in questo 11 novembre 2018, riaffermare davanti ai nostri popoli la nostra reale e immensa responsabilità: quella di trasmettere ai nostri figli il mondo che le generazioni precedenti hanno sognato“: lo ha dichiarato oggi il presidente Emmanuel Macron, in occasione delle commemorazioni per il Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale. Il leader dell’Eliseo, rivolgendosi ...

Scintille con Macron - ora Trump a Parigi : 8.30 Preceduto da dichiarazioni dure contro la proposta del presidente francese di creare un vero esercito europeo-"un insulto",ha detto ieri, il presidente degli Stati Uniti Trump sarà accolto alle 11 all'Eliseo da Macron. Dopo un primo faccia a faccia,ci sarà un incontro allargato alle delegazioni, mentre alle 12.20 è fissata la colazione offerta da Macron e dalla moglie Brigitte a Trump e alla first lady Melania. La visita di Trump avviene ...