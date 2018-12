Ma come si fa a diventare «Navigator»?

Stories di Instagram : come diventare da principiante a esperto in 10 passaggi : Le basi: come creare una StoriaFase due: gli effetti base della fotocameraFase tre: come aggiungere gli elementi creativiLivello intermedio: gli adesivi sempre diversiFase due: i testi in 3DFase tre: lo sfondo coloratoLivello avanzato: i testi arcobalenoFase due: blocco degli elementi creativi nel videoFase tre: le funzioni nascoste di BoomerangSono la prima cosa che controlliamo appena svegli e l’ultima che consultiamo prima di andare a ...

Gilet gialli vogliono diventare partito - "come M5S". Cedric Guemy : "Concessioni da Macron solo per scavallare le Europee" : I Gilet gialli non ci stanno, la protesta continuerà a cominciare da sabato, a Parigi. Cedric Guemy è uno dei leader moderati della mobilitazione che sta dilagando in tutta la Francia. Il Governo ha concesso una moratoria, con la sospensione per sei mesi dell'aumento delle tasse sui carburanti e dei rincari di luce e gas, ma per i Gilet gialli "non basta". Lo dice chiaramente in un'intervista al Giornale questo 51enne dirigente di ...

Salvini : ‘Premiato come politico dell’anno’. E Mentana lo sfotte : ‘Mi fai diventare euroscettico - sei la Ferragni della Lega’ : Siparietto tra Matteo Salvini e il giornalista Enrico Mentana durante la presentazione del libro di Bruno Vespa. Il direttore del Tg La7 aveva chiesto al ministro dell’Interno se fosse disposto a presentarsi come leader dei sovranisti alle prossime Europee, con il segretario leghista che non aveva escluso la possibilità: “Io candidato presidente della commissione Ue? Vedremo dopo marzo. Se potessi essere utile lo farei, ma ora faccio ...

SEREBRO : EGO lancia il casting ufficiale per diventare una del gruppo. Ecco come partecipare. : EGO, etichetta discografica del gruppo per tutto il mondo, e Rockol, presentano il casting ufficiale che selezionerà una delle tre nuove cantanti per il gruppo SEREBRO. Vuoi partecipare? Hai tra i 18 ...

Pensioni - quota 100 potrebbe diventare quota 104 : come cambia il superamento della legge Fornero : La quota 100 potrebbe essere riformulata, diventando di fatto una quota 104. Secondo la proposta di Alberto Brambilla, esperto previdenziale vicino alla Lega, si potrebbe decidere di mandare in pensione anticipata solo chi ha acquisito i requisiti della quota 100 entro il 31 dicembre 2018, partendo da chi li ha da almeno due anni.Continua a leggere

Mufasa - uno dei pochi leoni bianchi rimasti al mondo potrebbe diventare trofeo di “caccia in scatola”. Ecco come mai : Mufasa. A pensarci viene in mente Il Re Leone. L’enorme, potente esemplare re della savana che nel popolare cartone Disney è il papà di Simba e che, nella realtà, ha “prestato”il suo nome a un leone in carne ed ossa. Un leone speciale, e non poteva essere altrimenti. Solo che, a differenza del grande felino animato, il “nostro” Mufasa è bianco. Di leoni come lui, al mondo, ne sono rimasti solo 300, e solo 13 sono ...

come diventare recensore Amazon : Amazon dà la possibilità di pubblicare recensioni dei prodotti acquistati in modo da esprimere un parere personale su di essi e quindi aiutare anche le altre persone in fase di acquisto. Ogni utente che pubblica leggi di più...

Lorella Boccia : «Voglio diventare una showgirl completa come la Cuccarini» FOTO : Si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando nel 2012 ad Amici , trasmissione dove è tornata 4 anni dopo come ballerina professionista, di cui quest'anno conduce il daytime insieme a Marcello ...

come diventare influencer : Sempre più influencer su Instagram. Un modo per fare marketing su cui i brand contano molto. Prodotti e servizi, sponsorizzati da personaggi famosi, o meno, che godono del giusto numero di follower da ...

“Corso per Telecronisti Sportivi” di OA Sport. come diventare un giornalista televisivo : Dopo la fortunata prima edizione dello scorso mese di maggio, dedicata agli aspiranti cronisti sportivi sul web, OA Sport propone il “Corso per Telecronisti Sportivi”, dedicato a coloro che nutrono una fervida passione per il racconto sportivo e desiderano tramutarla in un lavoro. Quante volte, nel corso della tua vita, hai ascoltato la telecronaca di un evento sportivo ed hai pensato “mi piacerebbe provare“? Il ...

Napoli - Koulibaly elogia Ancelotti : 'Persona perbene - spero di diventare saggio come lui' : E proprio del suo allenatore ha parlato il difensore al termine dell'incontro ai microfoni di Sky Sport. "Vorrei diventare come Carletto" Parole di stima quelle di Koulibaly, conquistato non solo ...

Koulibaly : «Spero di poter diventare saggio come Ancelotti» : L’intervista a Sky Kalidou Koulibaly intervistato da Sky al termine di Napoli-Psg: «Stiamo studiando per essere i più bravi, stasera abbiamo fatto una buona partita ma purtroppo abbiamo subito un gol. Dobbiamo crescere ancora. Certo, abbiamo affrontato attaccanti fortissimi, calciatori che possono vincere il pallone d’oro, peccato per la rete subita nel finale del primo tempo, potevamo e dovevamo essere più concentrati». La forza del ...

Bill Gates - chi è e come ha fatto a diventare l’uomo più ricco del mondo : Il suo nome evoca tre concetti precisi: computer, ricchezza, filantropia. Che sono però solo alcuni dei tratti distintivi della fortunata parabola di William Gates III, meglio noto al grande pubblico come Bill Gates. Il padre di Microsoft è considerato il volto nobile del redditizio mondo hi-tech, visione che resiste tuttora nonostante il fresco 63enne nativo di Seattle sia fuori dai giochi da un decennio (ha lasciato nel giugno del 2008 la ...