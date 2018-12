Luigi Di Maio | i vertici M5s assoldano il super-avvocato per difendere suo padre | chi è

Luigi Di Maio mette in liquidazione la ditta del padre - intanto procedimento abbattimento avviato : Luigi Di Maio ha deciso di liquidare l’azienda del padre. Mentre la procedura di abbattimento dei manufatti abusivi è stata avviata A Bruno Vespa, che a Porta a Porta gli chiede conto dell’affaire che lo ha visto coinvolto nell’azienda di famiglia, Luigi Di Maio risponde così: «Ho messo in liquidazione l’azienda perché già da un anno era fuori attività e non aveva più commesse. La Boschi? Non accetto parallelismi». Come annunciato nei ...

"Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte". L'accusa che fa tremare Luigi Di Maio : Uno, più di tutti gli altri, ormai da qualche giorno, è l'incubo che non fa dormire Luigi Di Maio. Ha un nome: sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ed è su questo punto che il Pd, presentando nei prossimi giorni un esposto alla procura di Napoli, si batterà per fare chiarezza sull'azienda di famiglia, l'Ardima costruzioni. L'Ardima all'inizio era intestata al padre Antonio, ma poi a causa dei debiti con ...

Luigi Di Maio : sciolta l'azienda del padre - liquidatore il fratello del Ministro : Luigi Di Maio ha messo in atto ciò che aveva annunciato pochi giorni fa e oggi ha firmato, insieme alla sorella Rosalba, la messa in liquidazione dell'azienda di famiglia che da tempo è al centro di un caso mediatico in seguito ad un servizio de Le Iene. Ad essere nominato liquidatore con tutti i poteri di legge è stato il fratello del Ministro del Lavoro, Giuseppe Di Maio. La liquidazione anticipata della società si è resa opportuna ed urgente ...

Il Pd presenta un esposto contro Luigi Di Maio per il caso dell’azienda di famiglia : Il Pd presenta un esposto sul caso dell'azienda di famiglia di Luigi Di Maio: a illustrarlo è il deputato dem Carmelo Miceli. Le accuse sono: sottrazione fraudolenta di patrimonio al pagamento delle imposte, lavoratori in nero, dichiarazioni fiscali infedeli, falso in bilancio, intestazione fittizia.Continua a leggere

Di Maio - abusi edilizi : Comune dà il via alla demolizione Foto Salvini : basta attacchi a Luigi : Il Comune invia al padre e alla zia del vicepremier gli atti che preludono all’ordinanza di abbattimento dei manufatti non autorizzati

Luigi Di Maio costringe il padre Antonio a chiedere scusa. Sospetti nel M5s sul condono di Ischia : Antonio Di Maio doveva chiedere scusa e scagionare il figlio e lo ha fatto. Del resto glielo aveva praticamente imposto Luigi. 'Ho commesso degli errori', 'chiedo scusa a tutti', 'lui non sapeva'. Era ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio lavorava in nero? Se fossi il suo avvocato...' : Sul caso del lavoro in nero nell'azienda di famiglia dei Di Maio ad Avellino , dice la sua Vittorio Feltri . Il direttore di Libero , dopo aver spiegato in un commento che, per una volta, ' ci tocca ...

