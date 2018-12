L' Ue di Macron-Merkel non c' è piùSpazio a M5s | Gilet gialli e Verdi

Riforma dell'Eurozona : flop sul bilancio comune Gelo per Macron-Merkel : Dopo 15 ore di negoziati, l'Europgruppo ha trovato l'intesa (momentanea) su alcuni punti che andranno a Riformare l'Eurozona. Di fatto i ministri delle Finanze hanno siglato un accordo che prevede un Fondo di risoluzione unico per gli istituti di redito in crisi, poi l'accesso facilitato alle linee di credito "precauzionali" del Fondo salva Stati, l'Esm e un rapporto più continuativo tra lo stesso Esm e la Commissione. Ma nel corso del vertice ...

Schiaffo della Russia a Macron e Merkel : "Non ci servono mediatori" : La Russia mette subito un freno ai sogni di golaria di Emmanuel Macron e Angela Merkel che volevano fare da mediatori fra Russia e Ucraina. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in conferenza stampa a Parigi, proprio durante la visita ufficiale in Francia, ha messo in chiaro che Mosca non ha "alcun bisogno di intermediari" nella vicenda del sequestro delle tre navi militari ucraine."Penso che questa situazione sia di carattere puramente ...

Manovra - Conte : ‘Fiducia reciproca con Merkel e Macron’. Tajani : ‘Cene e strette di mano ma rischia l’invio della Troika’ : Dice che ha scambiato opinioni con gli altri leader europei, che il clima è buono. Di più: con Angela Merkel, Emmanuel Macron e gli altri sostiene ci sia “fiducia reciproca“. Al termine del vertice europeo e nel day after della cena con Jean-Claude Juncker, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, il presidente del consiglio Giuseppe Conte prova a ostentare fiducia. “C’è stato modo di scambiare opinioni con Merkel, Macron ...

Emmanuel Macron e Angela Merkel - adesso è finita davvero : euro-schiaffo senza precedenti - li umiliano : ... il ministro italiano dell' Economia, Giovanni Tria, si è trovato sostanzialmente isolato nella difesa del sistema attuale che prevede una maggioranza qualificata dei titoli emessi con il nuovo ...

SPILLO/ Il piano anti-Italia di Merkel e Macron - IlSussidiario.net : Merkel e Macron, in difficoltà in patria, propongono dei cambiamenti importanti per l'Ue, in chiave sfacciatamente anti-Italiana

La risposta ai populismi di Macron e Merkel è un bilancio unico europeo : ...hanno proposto l'idea di un bilancio unico dell'Eurozona con risorse specifiche per la moneta unica è fondamentale al fine di portare avanti l'integrazione della regione e per rendere l'economia ...

Merkel-Macron - l'asse dei leader in crisi : Nella giornata delle vittime della guerra e delle dittature, Emmanuel Macron è stato ospite ieri delle commemorazioni a Berlino con l'onore di parlare, primo presidente francese a farlo da 18 anni, al ...

SPILLO/ Giubbetti gialli italiani e francesi : Macron e Merkel contrattaccano in Europa - IlSussidiario.net : Da Francia e Germania arriva la proposta di un importante cambiamento nella governance europea. Un problema in più per il Governo italiano

Emmanuel Macron va a Berlino per rafforzare l'asse con Angela Merkel : L'Europa deve rafforzare la propria sovranità, per impedire che il mondo vada alla "deriva", e "oggi deve aprire un nuovo capitolo". Quello di Emmanuel Macron, pronunciato nel Bundestag tedesco questa domenica, è stato subito annoverato, in Germania, fra i discorsi storici del presidente francese. E a una settimana dall'intervento di Angela Merkel a Parigi, è stata la cancelliera a sottolineare la portata simbolica delle due ...

Emmanuel Macron e Angela Merkel - il patto è ufficiale : l'euro-trappola che rovinerà l'Italia : Trovato l'accordo tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron . Si scrive ' nuovo bilancio della zona euro', si legge drammatica trappola per l'Italia. Il patto Francia-Germania infatti stringerà enormemente ...

Asse Merkel-Macron per bilancio unico. L'Italia trema - niente fondi a chi sfora : Asse franco-tedesco sul futuro bilancio dell'eurozona. Un Fondo Europeo ad hoc volto a garantire la stabilità dei paesi aderenti all'euro che però sarà rivolto solo a chi rispetta le regole del patto ...