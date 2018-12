Lo stile di Camilla Parker Bowles | una scalata verso il trono?

vanityfair

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Quando la coerenza incontra la convinzione, spesso nasce un’icona di. Ma questo non è sempre un fenomeno immediato, e lascia spazio a dei processi di metamorfosi talmente lunghi da diventare impercettibili, in cui è necessario confrontare il prima e il dopo per rendersi conto del cambiamento. Questo è il caso di, che nel corso degli anni ha fatto rivalutare, look dopo look, la sua sventurata fama di «meno elegante del regno».LEGGI ANCHEEugenie di York: no, la principessa non veste poi così maleNon è una coincidenza infatti che la personalità pubblica della suchessa di Cornovaglia si sia trasformata di pari passo con il suopersonale: un’apparizione dopo l’altra, la consorte del principe Carlo è diventata sempre più sicura di sé e del suo ruolo, lasciandosi alle spalle un’opinione pubblica non esattamente «chic», quella di ...