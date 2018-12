L’Italia fa strike | siamo campioni del mondo

vanityfair

: RT @AnnaAielloama: L' #Italia dei non professionisti batte gli #Usa dei professionisti BRAVI BEAVI BRAVI ??#Bowling, strike azzurro: Italia… - LucaPicafizz : RT @AnnaAielloama: L' #Italia dei non professionisti batte gli #Usa dei professionisti BRAVI BEAVI BRAVI ??#Bowling, strike azzurro: Italia… - Cinquantenni : RT @AnnaAielloama: L' #Italia dei non professionisti batte gli #Usa dei professionisti BRAVI BEAVI BRAVI ??#Bowling, strike azzurro: Italia… - AnnaAielloama : L' #Italia dei non professionisti batte gli #Usa dei professionisti BRAVI BEAVI BRAVI ??#Bowling, strike azzurro: It… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)! In alto i birilli, sia gloria alla boccia.della sorpresa delle sorprese.che a bowling ha battuto tutti. Persino gli Stati Uniti, superfavoriti alla vigilia. Della serie: te la do io l’America. Non era mai successo. E chi se l’aspettava? Nessuno. Manco loro. Che però adesso se la ridono – giustamente – tra un tweet e una foto di gruppo con la «boccia», ossia la palla impugnata dal giocatore per abbattere i birilli.Parliamo di una nazionale composta da ragazzi molto giovani: Erik Davolio, panettiere ventenne di Reggio Emilia, Pier Paolo De Filippi di Roma, Antonino Fiorentino di Potenza, Marco Parapini di Milano, Nicola Pongolini di Salsomaggiore, Marco Reviglio di Torino. Il ct Massimo Brandolini non trattiene la gioia: «E’ stato un miracolo, mai come stavolta Davide ha battuto Golia. Noi dilettanti...