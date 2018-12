L' Italia al Ces di Las Vegas 2019 | le startup in anteprima

Italia verso il crac - lo studio che svela la prova regina sulla violentissima recessione : Domanda da un milione di euro: perché il governo del cambiamento che aveva fatto del muso duro con Bruxelles un tratto distintivo della sua azione politica ha cambiato atteggiamento? Certo, stiamo ...

Manovra - il ministro Tria : “Spero che l’Italia non vada in recessione” : Proprio mentre il Parlamento si accinge ad approvare una Manovra che prevede una crescita dell'economia pari al +1,5%, il ministro dell'Economia Giovanni Tria dichiara: "Preferirei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e quindi di fare una Manovra che ostacoli questo rallentamento dell'economia. Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna ...

Iliad - ufficiale l'apertura del primo negozio dell'azienda francese nel Sud Italia : Dopo Roma e Milano, Iliad ha scelto Napoli come città che ospita un suo negozio ufficiale. Il 4 dicembre infatti è stato aperto un negozio in pieno centro della città partenopea, precisamente in Via Toledo 103-104, il quale come dicevamo si aggiunge a quelli delle città prima menzionate e ai numerosi corner presenti nel territorio Italiano. La crescita commerciale dell'azienda francese prosegue, e dopo aver raggiunto e superato i 2 milioni di ...

Manovra : Boccia - potenziale rischio recessione per Italia : Palermo, 4 dic. (Adnkronos) - "Potenzialmente c’è il rischio recessione per l’Italia per il combinato disposto da fattori esterni come il rallentamento dell’economia globale e quello della Germania. E’ evidente che dobbiamo avere una Manovra economica che reagisca e compensi questi effetti esterni".

Hong Kong è la citta più visitata del Mondo - Italia in discesa - Sky TG24 - : Tra le Italiane la prima è Roma 15esima, che perde tre posizioni rispetto all'anno precedente, seguita da Milano , 32esima, , Venezia , 41esima, e Firenze , 47esima, . In forte crescita le asiatiche ...

Seozoom : un successo tutto Italiano : Per chi lavora nel mondo del web, parlare di Seo è ormai all’ordine del giorno: far uscire un sito web tra i primi risultati di Google, infatti, è possibile grazie all’utilizzo di buone tecniche Seo. Si tratta di un insieme di strategie e pratiche che consentono di aumentare la visibilità di un sito web, delle quali gran parte si concentrano sullo studio dell’algoritmo di Google, il motore di ricerca più utilizzato in tutto il mondo, e tengono ...

Previsioni economia Italia 2019 : flirt con la recessione possibile per Goldman Sachs : Insomma da un lato le stime sull'andamento dell'economia e dall'altro i ragionamenti sull'inadeguatezza delle classi dirigenti sono i due capisaldi delle ngative Previsioni sull'economia Italiana ...

Manovra - ministri Ue invitano l'Italia a prendere 'misure necessarie' | : Proseguono le trattative. Tria vede Dombrovskis, che avverte: "Non basta cambiare i toni, la palla è nel campo dell'Italia". Moscovici: dialogo continua, ma anche la preparazione della procedura d'...

Politica espansiva inefficace - Italia vicina alla recessione : Milano. Prima la reazione dei mercati, ora quella dell'economia reale. L'incertezza Politica continua a fare danni all'Italia, che nel terzo trimestre 2018 registra una crescita negativa (meno 0,1 per cento come ha certificato nei giorni scorsi l'Istat) rendendo ancora più insostenibile la manovra e

Goldman Sachs - Italia rischia recessione. Crescita 0 - 4% nel 2019 : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia commentando le previsioni di Goldman Sachs sull'economia Italiana le ha definite 'premature'. Da Bruxelles il vicepresidente della Commissione Valdis ...

Auto - vendite in Italia ancora in discesa a novembre : ... fa notare il Centro Studi Promotor, al calo dell'indice di fiducia dei consumatori, sceso a novembre a quota 114,8 da 116,6 registrato a ottobre, e al rallentamento dell'economia, con il prodotto ...

Comprare all"estero online su Internet - i siti stranieri devono essere accessibili dall"Italia. Decisione Ue : Via libera allo shopping online in tutta Europa senza alcun limite: l’Ue blocca il geoblocking. Cosa prevede la nuova normativa e cosa cambia per acquisti su Internet

Goldman : Italia nube scura d'Europa. Recessione nel 2019 : Tanto che, secondo gli esperti, non sarà la politica a portare novità ma la finanza: i mercati, in altre parole, puniranno l'Italia rea di non aver preso iniziative per sanare il proprio bilancio già ...

Tav : Martina - dire di no a tutto porta Italia in recessione : Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Il mondo dell’impresa sta lanciando un allarme sul futuro del Paese che il governo dovrebbe ascoltare. dire di no a tutto porta l’Italia in recessione. Bloccare gli investimenti, colpire le imprese e non sostenere il lavoro è il peggio che si possa fare ora". Così su Twit