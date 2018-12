L’Ispettore Coliandro 7 quarta puntata: trama e anticipazioni 5 dicembre

cubemagazine

: Stasera ultimissima puntata de L'Ispettore Coliandro. Chi di voi se la vedrà? Kayo e Kiki se la vedranno di sicuro… - EugeniaTempesta : Stasera ultimissima puntata de L'Ispettore Coliandro. Chi di voi se la vedrà? Kayo e Kiki se la vedranno di sicuro… - staseraintv_uno : L'ispettore Coliandro - Stasera alle 21:20 su #Rai2 #staseraintv #LispettoreColiandro -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018). La serie tv con Giampaolo Morelli torna mercoledì 52018 con il quarto appuntamento su Rai 2. Ecco di seguito. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA– Caccia grossa. In Questuraconosce Asmareth, giovane e bella mediatrice culturale eritrea che lavora per la polizia. Credendola una clandestina,inanella una gaffe dietro l’altra. Per farsi perdonare, accetta di aiutarla in una ricerca che la ragazza sta facendo sul lavoro nero.e Asmareth smascherano così una banda che organizza “cacce all’uomo” per annoiati ricconi di provincia.7: cast e storia Nuove indagini attendono, ...