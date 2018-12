L’ipotesi del “mondo a Rna” | nuovi scenari sull’origine della vita e sui suoi molteplici

Sabbioneta - il bimbo morto nel rogo appiccato dal padre : L’ipotesi della porta chiusa a chiave Le lettere dei compagni di classe : La pista investigativa sarà verificata lunedì durante un accertamento degli specialisti del Ris di Parma e della «scientifica» dei vigili del fuoco. Marco, 11 anni, trovato sotto la finestra della sua stanza rimasta chiusa. Il padre: «Non ho bruciato la casa»

Yara Gambirasio - la Cassazione : “Dna di Ignoto 1 è quello di Massimo Bossetti. È illogica L’ipotesi del complotto” : Non ci fu complotto e nessun dubbio che il Dna sugli indumenti di Yara Gambirasio appartenesse a Massimo Giuseppe Bossetti, “Numerose e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori hanno messo in evidenza la piena coincidenza identificativa tra il profilo genetico di Ignoto 1, rinvenuto sulla mutandine della vittima, e quelle dell’imputato“. Lo scrive la Cassazione nella motivazioni della sentenza per il muratore di ...

Rifiuti Roma - rispunta L’ipotesi : discarica da 700.000 metri cubi a Pian dell’Olmo. E’ scontro : “Lì ci sono vincoli idrogeologici” : La Regione Lazio sta valutando la possibilità di autorizzare una nuova discarica da 700.000 metri cubi all’interno del Comune di Roma. Più precisamente in località Pian Dell’Olmo, all’estremo confine nord della Capitale, alle spalle della Riserva Naturale della Marcigliana e in un’ansa del fiume Tevere, per una “superficie totale dell’invaso pari a 45.000 metri quadrati”. Un progetto che era stato già preso fortemente in considerazione a cavallo ...

Lo spread apre in calo - M5S avanza L’ipotesi del complotto speculativo sull’Italia : Il Movimento 5 Stelle suppone che l'andamento dello spread sia frutto di una speculazione in atto sull'Italia: "Bruxelles ci contesta qualche zero virgola di percentuale di crescita. A metà maggio lo spread era 312 e non c'era il Governo. Io sono convinto che ci sia una speculazione in atto nel nostro paese", ha affermato Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato.Continua a leggere

L’Uefa chiude alL’ipotesi della Superlega e Agnelli ribatte : “Juve mai coinvolta” : La Superlega non s’ha da fare, l’Uefa ha ribadito la propria posizione per bocca del presidente Ceferin, Agnelli difende la posizione della Juventus “La Superlega è una sorta di fiction, un sogno, e non vedrà mai la luce“. Aleksander Ceferin esclude categoricamente la nascita di una nuova competizione dei grandi club europei in concorrenza con la Uefa, un progetto tornato d’attualità dopo le rivelazioni di ...

ATP Finals – Roger Federer annulla l’allenamento del Queen’s : spunta L’ipotesi ritiro : Roger Federer annulla l’allenamento del Queen’s previsto nella giornata di oggi: problemi fisici alla base della scelta, rischia di farsi largo l’ipotesi di ritiro Esordio amaro per Roger Federer nelle ATP Finals. Il campione svizzero è stato sconfitto, a sorpresa, da Kei Nishikori nella sfida inaugurale. Girone B che dunque si complica per il tennista di Basilea, costretto a battere Thiem, anch’esso sconfitto nel ...

Bayern Monaco - Rummenigge rigetta L’ipotesi della SuperLega europea : SuperLega europea ancora molto lontana dalla realizzazione, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato di tale ipotesi Il Ceo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha ribadito che il club è impegnato a giocare nella Bundesliga tedesca e nella Champions League europea. Rummenigge ha ribadito in un’intervista con Sky Tv in vista della partita del Monaco di Baviera contro il Friburgo che il Bayern non sa nulla di una SuperLega europea da ...

Crollo Ponte Morandi - L’ipotesi dell’ingegnere : “Forse causato da bobina caduta da tir” : L'ipotesi avanzata dall'ingegnere Agostino Marioni, ex presidente di una società che nel 1993 si occupò di lavori di rinforzo: “A far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta del rotolo di acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima”, ha spiegato al pm. Visita del cardinale Bagnasco sul luogo della tragedia.Continua a leggere

Desirée Mariottini - ascoltati testimoni dagli investigatori. L’ipotesi dell’abuso mentre era incosciente : Come un mosaico da ricostruire. Gli investigatori della Squadra mobile cercano da giorni di rimettere a posto le tessere di una storia che con il passare delle ore diventa sembra diventare sempre più dolorosa. Gli agenti stanno ascoltano senza sosta alcune persone che il giorno della morte di Desirée Mariottini e nei precedenti hanno frequentato lo stabile abbandonato di via dei Lucani, nel quartiere romano di San Lorenzo, dove la ragazza è ...

Roma - incidente sulla scala mobile della Metro A : L’ipotesi del “gancio spezzato” e del sistema di controllo in tilt : Un gancio spezzato. E il sistema di controllo del nastro mobile andato in tilt. Le perizie ufficiali non ci sono ancora, ma da un primo sopralluogo potrebbe essere questo il guasto alla base dell’incidente avvenuto martedì sera nella stazione Repubblica della Metro A di Roma. Una rottura che avrebbe provocato la discesa a velocità pazzesca dei passeggeri della scala mobile, quasi tutti tifosi russi al seguito della Cska Mosca, e il loro ...

Unipol - l’inchiesta sulL’ipotesi che il valore della compagnia fu gonfiato per le nozze con FonSai torna a Milano 4 anni dopo : Unipol da Milano a Torino. E ritorno. La procura generale della Corte di Cassazione ha stabilito che gli atti dell’inchiesta sul presunto aggiotaggio informativo commesso dai vertici di UnipolSai debbano passare dalla procura torinese a quella milanese. La decisione è stata depositata martedì 23 ottobre dal sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani in seguito a un’istanza presentata dall’avvocato Ermenegildo Costabile, che assiste ...

‘Ndrangheta stragista - “da Licio Gelli alL’ipotesi di attentato contro Ilda Boccassini”. Il racconto del pentito : Licio Gelli, il progetto della Lega meridionale sostenuta anche dalla criminalità organizzata pugliese in cambio dell’aggiustamento di un processo tramite Giulio Andreotti. Ma anche il piano di attentati che servivano a far cadere la Democrazia Cristiana e il tentativo della cosca Morabito di Africo di cercare un killer per uccidere il magistrato Ilda Boccassini che, a Milano, nel 1990 stava indagando su una finanziaria, di proprietà di Marcello ...

Gessica Lattuca - carabinieri a casa dell’ex compagno. L’ipotesi peggiore : Gessica Lattuca scomparsa, ci sono importanti novità. Nella giornata di ieri era circolata la notizia di un suo coinvolgimento in un giro di prostituzione. E questa mattina, all’alba, l’uomo che l’avrebbe coinvolta è stato arrestato: si tratta di Gaspare Volpe alias ‘Baddari’. L’ex datore di lavoro della ragazza è stato arrestato per un procedimento che riguarda violenze ai danni dell’ex moglie Secondo ...

Guardiani della Galassia 3 sfuma anche L’ipotesi Bradley Cooper : Pare proprio che trovare un nuovo regista a Guardiani della Galassia Vol. 3 stia diventando una mission impossible. Disney e Marvel avevano infatti vagliato la possibilità di proporre il posto vacante a Bradley Cooper, già coinvolto nella saga come doppiatore di Rocket Raccoon, però lui non sarebbe disposto a farlo. Da un lato c’è infatti la fedeltà all’amico James Gunn (licenziato per via di alcuni tweet politicamente scorretti, ...