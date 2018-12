Ligue 1 – Scontro shock a Bordeaux! Ginocchiata in testa | Subotic lascia il campo in una

sportfair

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Immagini davvero impressionanti,colpito al volto dal portiere della sua squadra: stordito, viene trasportato in ospedale in una maschera di sangue Incredibile quanto successo a Bordeaux durante la sfida di1 tra i padroni di casa ed il Saint-Etienne: al 22′ Nevecè stato protagonista di un bruttocol suo portiere Ruffier. Il centrale ex Borussia Dortmund è stato colpito violentemente alla tempia da unadel suo compagno di squadra, al seguito della quale non è riuscito a rialzarsi, visibilmente sanguinante in volto.Immediatamente soccorso,è stato trasportato in ospedale,dove rimarrà in osservazione per qualche giorno, come comunicato dal tecnico del St. Etienne.Se sabe algo de Neven? ha recibido un rodillazo en el cráneo y llegan pocas noticias@tjcope @ferevangelio pic.twitter.com/SgzbCS59NG— Eduardo Blaque ...