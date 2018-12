L' ex creative director di Dragon Age Mike Laidlaw si unisce a Ubisoft Quebec

eurogamer

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)ha annunciato oggi che(exdella serieAge) si è unito ufficialmente al team di. Secondo lo studio francese,ha passato gli ultimi 9 mesi al lavoro su un misterioso progetto non ancora annunciato in veste diconsultant.Come riporta VG247, il senior producer del progetto in questione, Jeff Skalski ha affermato comesia perfetto per questo nuovo gioco, ovviamente non sappiamo a quale gioco si stia riferendo Skalski ma possiamo supporre che sia uno dei titoli leakati di recente, Project Bowmore, Project Rocket e Project Aegyptus.ha lavorato nell'industria videoludica per ben 14 anni, pur essendo famoso per aver lavorato sulla saga diAge, è stato coinvolto in altre IP Bioware come Jade Empire, Mass Effect, e Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, prima di lasciare la compagnia ...