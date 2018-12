Legge di Bilancio | stasera in Aula con il maxiemendamento Tria | ' Anche nuove misure per

Legge di Bilancio : Tria - dialogo con Ue sempre più costruttivo - non si toccano priorità intervento : Roma, 04 dic 20:22 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, nel corso delle sue comunicazioni sulla Legge di Bilancio, davanti alla competente... , Rin,

Roma presenterà a Bruxelles nuova Legge di bilancio - : Martedì, il Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro , Euro gruppo, ha raccomandato all'Italia di adottare le misure necessarie per allineare il bilancio per il 2019 al ...

Legge di Bilancio : questa sera tra le 19 e le 20 Tria in commissione Camera : Roma, 04 dic 13:37 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e della Finanze, Giovanni Tria, sarà in commissione Bilancio alla Camera questa sera, tra le 19 e le 20, per riferire... , Rin,

Legge di bilancio - per combattere il rischio idrogeologico serve un idrobonus : Mi ero proposto di non parlare di Legge di bilancio, incubo d’autunno per gli italiani assieme a frane e alluvioni. Una dimensione che sostituisce all’armonia dell’uomo vitruviano l’archetipo dell’uomo finanziario, colui che – parafrasando Mark Twain – ti presta il suo ombrello quando splende il sole, ma lo vuole indietro non appena inizia a piovere. E tutto si risolve in un girone infernale di norme scritte in modo incomprensibile, ...

Scuola - tempo pieno ultime notizie : approvato alla Camera emendamento alla Legge di Bilancio 2019 : La Commissione Bilancio alla Camera ha approvato ieri sera l’emendamento alla Legge di Bilancio relativo al potenziamento del tempo pieno, con un piano pluriennale che prevede l’assunzione di 2000 docenti. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, bisognerà predisporre la procedura per la graduatoria del tempo pieno nella Scuola primaria. Il potenziamento del tempo pieno, naturalmente, interesserà ...

Legge di bilancio - Conte : “Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nega l'ipotesi di un possibile calo del rapporto deficit pil sotto il 2%. "Non sto lavorando a questo obiettivo", ha dichiarato il premier. "Sulla manovra nel volgere di qualche giorno avremo un ulteriore passaggio con le istituzioni Ue e confido di pervenire ad una soluzione condivisa che ci possa evitare l'infrazione".Continua a Leggere

Legge di Bilancio - arriva la norma contro i «furbetti» della flat tax Tutti gli emendamenti proposti : La flat tax al 15% alle partite Iva non viene riconosciuta alle «persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro» con i quali il soggetto ...

Legge di Bilancio : Bagnai - Lega - - è politica espansiva - Francia e Germania hanno rallentato trascinando anche Italia : Roma, 02 dic 15:45 - , Agenzia Nova, - Il senatore della Lega, Alberto Bagnai, intervenendo alla trasmissione "1/2 in più" su Rai3, ha affermato in tema di manovra economica:... , Rin,

Legge di bilancio : Tria - fiducia circa una soluzione con l'Europa sulla manovra : ... anche in un contesto di recessione e anche tenendo conto delle nuove stime Istat, la manovra messa in campo dal governo Conte migliora nettamente la performance di crescita dell'economia italiana ...

Conte : “Se necessario metteremo la fiducia sulla Legge di bilancio” : "La fiducia è l'ultima ratio. Mi hanno informato che stanno lavorando alacremente a concordare gli ultimi emendamenti. La fiducia si sceglie quando necessaria e se è necessaria. Con i vicepremier, Salvini e Di Maio, c'è piena sintonia politica, economica e tecnica", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Legge di bilancio - per le banche è già arrivato Babbo Natale : Babbo Natale è già arrivato per le banche. Regali e doni per gli istituti di credito provengono dal governo giallo-verde, paradossalmente autonominatosi del “cambiamento”. Nulla di diverso invece rispetto al passato. Mentre il nostro Paese è infatti attraversato da una tempesta politica, economica e finanziaria, il “governo della controrivoluzione” sembra essere invece fedele ai principi del “difendere l’indifendibile” enunciati ...

Sondaggi elettorali : gli italiani preoccupati per la bocciatura della Legge di bilancio : Un Sondaggio di Tecné ha rivelato che gli italiani vedono con preoccupazione la bocciatura della legge di bilancio da parte della Commissione europea: il 62% si dichiara, appunto, preoccupato, mentre il 59% teme che ci possa essere una crisi finanziaria se i mercati e lo spread dovessero surriscaldarsi eccessivamente. Altri Sondaggi confermano il trend.Continua a leggere

Legge di Bilancio : Tria - in corso intenso dialogo con Ue - soluzione ottimale possibile senza rinuncia a priorità : Roma, 28 nov 11:25 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo in Aula al Senato per le comunicazioni del governo sulle decisioni in materia di Bilancio,... , Rin,