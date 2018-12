Le vendite dei CTA affossano Wall Street

Manovra - Coldiretti : “+8% di vendite dei terreni agricoli nel 2018” : Aumento record dell’8,32% delle compravendite di terreni agricoli con ben 57.284 operazioni nel primo semestre del 2018, superiori di oltre quattro volte i 13.624 atti di acquisto che hanno riguardato nello stesso periodo i terreni edificabili. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti relativa al nuovo Rapporto dati statistici notarili dai quali si evidenzia il buon andamento delle aree agricole, che si ritrova anche nelle donazioni che ...

Manovra - Giorgetti : “Spread a 326? Bisognerebbe vietare le vendite allo scoperto dei titoli di Stato” : “Bisognerebbe iniziare a vietare le vendite allo scoperto anche in Italia” dei titoli di Stato. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un’iniziativa al ‘Corriere dello Sport’, commentando lo spread salito a 326. L'articolo Manovra, Giorgetti: “Spread a 326? Bisognerebbe vietare le vendite allo scoperto dei titoli di Stato” proviene da Il Fatto ...

Apple iPad domina le vendite nel mercato dei tablet - Surface Go guida i convertibili : Come accade ormai da qualche anno, Apple domina il mercato dei tablet con i suoi iPad. A riportare questa notizia è la International Data Coporation (IDC) che ha pubblicato un nuovo report sulle cifre del leggi di più...

Secondo Phil Spencer i giochi AAA aggiunti a Xbox Game Pass incrementano le vendite dei giochi stessi : I boss di Xbox, Phil Spencer, ha una convinzione, ovvero che i giochi AAA aggiunti a Xbox Game Pass incrementano le loro vendite attraverso il servizio. In molti sono d'accordo, invece, che pubblicare un gioco AAA su Game Pass potrebbe essere molto rischioso, perché un titolo da 70 dollari potrebbe essere vostro con un abbonamento al servizio di soli 10 dollari mensili. Quindi in che modo le vendite dei giochi sarebbero incrementate?Come notato ...

Al via le prevendite dei biglietti per VascoNonStop Live 2019 : date - accesso esclusivo fan club e info disabili : Le prevendite dei biglietti per VascoNonStop Live 2019 abbattono l'ultimo muro sul tour che il Blasco terrà il prossimi giugno. Le tappe annunciate sono quelle di Milano e Cagliari: non sono previsti concerti in altre città se si fa eccezione per la location scelta per le prove tecniche e generali. A distanza di anni, il tour di Vasco Rossi si prefigge una nuova sfida. La musica del rocker di Zocca torna infatti in Sardegna, facendo ...

Annunciati i primi dettagli sulle prevendite dei biglietti per il tour di Vasco Rossi nel 2019 : I primi dettagli sulle prevendite dei biglietti per il tour di Vasco Rossi nel 2019 sono finalmente rivelati. I fan sono quindi pronti ad attendere le 12 del 2 novembre per acciuffare il codice di prelazione per l'acquisto dei biglietti per i pRossimi concerti, che Vasco terrà esclusivamente a Cagliari e Milano. La vendita dei tagliandi d'ingresso sarà snocciolata in tutti i suoi particolari il giorno 6 alle ore 11, con tutte le informazioni ...