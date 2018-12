ilmessaggero

: Le fiabe incantate, al Palalottomatica arriva “Disney on ice” - ilmessaggeroit : Le fiabe incantate, al Palalottomatica arriva “Disney on ice” - geril76 : Insieme alle nostre principesse a guardare le principesse Disney ?? - partecipando a Disney on Ice - Le Fiabe Incant… - BlablaNetwork : ????????????Uno spettacolo da NON perdere.... Radio Bla Bla vi consiglia di andare a vedere...... Disney On Ice presen… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Prodotto da Feld Entertainment, 'on Ice Lein Italia per la prima volta presentato da Applauso, in collaborazione con The Base: 16 spettacoli, dal 29 novembre al 2 ...