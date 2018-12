L' azienda che collega idealmente le olive pugliesi ai razzi di Elon Musk

Luigi Di Maio dopo le polemiche liquida l'azienda di famiglia - Partiti gli ordini di demolizione dei manufatti abusivi : I Di Maio hanno 10 giorni di tempo per le controdeduzioni - Con la notifica del'avvio del procedimento Antonio Di Maio e la sorella, proprietari del terreno, avranno una decina di giorni a ...

Videogiochi e lavoro : perché un'azienda dovrebbe assumere un gamer : Il mondo del lavoro è sempre più attento a integrare le competenze che i gamer sviluppano su pc e console: fantasia, reattività, organizzazione e dedizione

Videogiochi e lavoro : perché un’azienda dovrebbe assumere un gamer : Game Boy Giocherelloni, eterni adolescenti, in buona sostanza inaffidabili. Se questo è lo stereotipo del gamer, è tempo di ripensarlo. L’intrattenimento videoludico infatti a quanto pare sta producendo individui di tutt’altra caratura. Che il mondo del lavoro è sempre più interessato a trovare. Secondo Mario Manfredoni, direttore generale Italia, Grecia, Cipro e Malta del colosso hi-tech Juniper Networks, assumere un gamer per un’azienda come ...

L’azienda di moda che toglie i loghi e vi lascia il resto : Italic vende beni di lusso fatti dai produttori che servono marchi come Gucci e Celine, ma senza logo e a prezzi ridotti

Antonio Di Maio afferma che il figlio non era a conoscenza delle irregolarità dell'azienda : Antonio Di Maio, il padre del Ministro del Lavoro dei Cinque Stelle Luigi, ha affermato di aver tenuto all'oscuro tutta la famiglia sulle vicissitudini della sua azienda e dichiara di avere lui tutte le colpe per i presunti lavoratori in nero e le altre irregolarità che gli sono state contestate negli ultimi giorni. Un giornalista delle Iene aveva infatti trasmesso un servizio in cui si intervistava un ex operaio della ditta edile di Antonio Di ...

L'azienda Di Maio? È della madre. Che per legge non potrebbe ricoprire incarichi privati : Il padre del ministro al centro delle polemiche per le denunce di lavoro nero non era titolare di alcuna azienda. Lo confermano i documenti ufficiali consultati da L'Espresso. All'epoca delle presunte irregolarità la ditta di famiglia era intestata alla mamma del vicepremier, Paolina Esposito. Che in quanto insegnante e dipendente pubblica, per legge non può ricoprire incarichi aziendali

Casamonica - interdittiva antimafia per l’azienda che si occupò del funerale-show : La carrozza con i cavalli, la colonna sonora de Il Padrino, i suv, la Rolls-Royce e l’elicottero che lanciava sulla folla petali di rosa dal cielo. Fecero il giro del mondo le immagini del funerale di Vittorio Casamonica, boss dell’omonimo clan, celebrato alla chiesa Don Bosco di Roma il 20 agosto 2015. A più di tre anni di distanza, l’azienda che organizzò il rito-show ha ricevuto l’interdittiva antimafia. Lo ha annunciato il ...

Di Maio dimostra che non ha lavorato a nero nell'azienda del padre : Luigi Di Maio passa al contrattacco. Dopo la vicenda che ha coinvolto il padre e l'azienda, con l'accusa di aver fatto lavorare più dipendenti senza contratto regolare, il vicepremier 5 stelle si difende e pubblica online tutte le carte per dimostrare che lui non ha mai lavorato in 'nero'. E tentare così di mettere la parola 'fine' a quelle che definisce "menzogne". "Pubblico nuovamente ...

Il dramma di Fredy - che dorme in azienda dopo 38 furti : stanotte ha ucciso un ladro - indagato per eccesso di legittima difesa : Fredy Pacini, imprenditore di Monte San Savino (Arezzo) è indagato per eccesso di legittima difesa. Il gommista intorno alle 4 di stamattina ha sparato e ucciso uno dei ladri scoperti...