Inter - Lautaro Martinez coinvolto in un incidente : ferita una donna : TORINO - Il giocatore dell' Inter Lautaro Martinez è rimasto coinvolto nel pomeriggio in un incidente stradale in piazza Buonarroti a Milano , a bordo della sua Porsche Boxter, in cui è rimasta ferita ...

Inter - la ex di Lautaro Martinez hot. Solci Perez da urlo su Instagram : Lautaro Martinez è al suo primo anno in Europa e in Italia: e si può dire che il suo primo approccio con l'Inter è stato molto positivo. Il Toro, classe '97, ha segnato due reti contro Cagliari e ...

Inter - Spalletti e la dura risposta al padre di Lautaro Martinez : Inter, Luciano Spalletti ha parlato del caso Lautaro Martinez che ha acceso la settimana nerazzurra dopo la gara col Tottenham “Quando ci sono dichiarazioni, se sono vere, si prendono in esame e si parla. Io della famiglia di Lautaro conosco solo il giocatore. Quello che è importante è che lui si renda conto che suo papà tentando di attaccare me in realtà attacca l’Inter e crea problemi a lui, perché finisce per danneggiare la ...

Inter - la rabbia del papà di Lautaro Martinez : insulta Spalletti - poi cancella il Tweet : Lautaro Martinez in panchina per 90 minuti? Suo padre non ci sta: " Continua così e la tua buona sorte finirà ". Con tanto di insulto - "cagon" - verso l'allenatore nerazzurro. Mario Martinez , padre ...

Inter - Lautaro Martinez escluso dal match con il Tottenham : il padre non ci sta e insulta Spalletti sui social [FOTO] : Il padre dell’attaccante dell’Inter si è scagliato contro Spalletti per non aver mandato in campo il figlio a Wembley, postando e poi cancellando un duro commento sui social Attacco diretto del padre di Lautaro Martinez all’indirizzo di Luciano Spalletti, colpevole di non aver mandato il figlio in campo nel match di ieri sera. Nonostante il vantaggio del Tottenham arrivato a dieci minuti dalla fine, l’allenatore ...

Caos Inter - il padre di Lautaro Martinez contro Spalletti : “cagon” : Nelle serata di ieri è andata in scena la giornata di Champions League, beffa nel finale per l’Inter che aveva accarezzato la qualificazione agli ottavi di finale contro il Tottenham, negli ultimi minuti il gol di Eriksen ed adesso i nerazzurri si giocheranno tutto nell’ultima partita contro il Psv, rimangono comunque tante le chance di qualificazione per l’Inter. Nel frattempo Caos nelle ultime ore, in particolar modo al ...

Inter-Frosinone 3-0 - le pagelle : Keita torna ai livelli della Lazio - bene Lautaro Martinez : L'anticipo della tredicesima giornata vede l'Inter tornare alla vittoria, battendo il Frosinone 3-0 davanti a oltre sessantamila spettatori grazie ai gol messi a segno da Keita Balde, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez. L'attaccante senegalese, dunque, realizza le prime due reti con la maglia nerazzurra dopo i tanti rumors circolati sul suo futuro. Con questa vittoria l'Inter dimentica la batosta contro l'Atalanta, che ha sconfitto per ...

Inter-Frosinone - dalle 20.30 La Diretta Spalletti schiera Lautaro Martinez e Keita in attacco : E' in programma a San Siro la partita delle ore 20.30 di questo sabato di Serie A che vedrà di fronte Inter e Frosinone; i nerazzurri devono riscattarsi in campionato dalla scoppola subita sul campo ...

Probabili formazioni Inter-Frosinone : Lautaro Martínez guida l’attacco di Spalletti : I neroazzurri di Spalletti si rituffano in campionato dopo la pessima prestazione contro l’Atalanta, si gioca a San Siro, ecco quindi le Probabili formazioni di Inter-Frosinone. “Dalle sconfitte – dice Spalletti – non ci dobbiamo portare dietro depressioni particolari. Sono cose che succedono, specie se l`avversario fa una grande partita come successo con l`Atalanta. Il […] L'articolo Probabili formazioni ...

Inter - Lautaro Martinez in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione altalenante : Uno degli acquisti più importanti dell'ultima sessione di calciomercato dell'Inter è stato sicuramente quello dell'attaccante argentino, Lautaro Martinez, arrivato dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro più bonus. Classe 1997, il Toro è ritenuto uno dei migliori talenti del calcio mondiale in circolazione e ha subito stupito tutti per le prestazioni offerte nel precampionato. Diverso, invece, il discorso in campionato, dove non è ...

Inter - pronto il rinnovo per Lautaro Martinez : “sono qui perché l’ho scelto io - mio godo ogni momento” : L’attaccante dell’Inter ha parlato del suo futuro, sottolineando di voler proseguire la sua esperienza in nerazzurro. Intanto è pronto il rinnovo del suo contratto, la cui scadenza passerà dal 2023 al 2024 Nonostante le 7 presenze stagionali e i 294 minuti trascorsi in campo, Lautaro Martinez resta un punto fermo dell’Inter del futuro. L’argentino non ha nessuna intenzione di lasciare i colori nerazzurri, come ...

Inter - Lautaro Martinez chiede spazio : “il mister non mi fa giocare - do il massimo in allenamento” : Lautaro Martinez sta cercando di farsi spazio nell’Inter, nonostante il minutaggio concessogli da Spalletti sia molto limitato Lautaro Martinez è stato convocato nella Nazionale argentina, nonostante le poche gare giocate da titolare con l’Inter di Spalletti. Il calciatore, parlando ai media argentini, ha spiegato quanto sta accadendo in casa nerazzurra, con Icardi che sta prendendo tutto il minutaggio nel ruolo di centravanti: ...

Icardi e Lautaro Martinez sono inseparabili : Una serata speciale quella vissuta ieri dall'Inter che, nel match valido per la quarta giornata del Gruppo B della Champions League, è riuscita ad ottenere un pareggio contro il Barcellona, LEGGI QUI ,...

Inter - Cruciani sorprende tutti : 'Lautaro Martinez sembra un bidone' : Uno degli acquisti più cari della scorsa estate dell'Inter è stato quello dell'attaccante argentino, Lautaro Martinez. Il classe 1997 è arrivato dal Racing Avellaneda per poco più di venti milioni di euro in un'operazione perfezionata dal direttore sportivo, Piero Ausilio, subito dopo la chiusura della finestra di mercato di gennaio dello scorso anno. Il ds nerazzurro, infatti, è volato in Argentino trovando l'accordo con il club attraverso ...