L’aumento della contaminazione del suolo mette a rischio la sicurezza alimentare e la

Al via la produzione di The Walking Dead 10 : “Le valutazioni non riflettono L’aumento della qualità della serie” : The Walking Dead 10 ci sarà ed è già in produzione. In barba a tutti coloro che continuano a giudicare la serie senza nemmeno più guardarla, arriva un sonoro schiaffo da parte di AMC e dello stesso staff creativo della serie che non arretra di un passo e continuerà ad andare avanti fino a quando il pubblico non si ricrederà. Dopo tutto quello che è successo in passato, soprattutto dalla morte di Glenn in poi, la nona stagione della serie ha ...