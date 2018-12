L’Aquila rinasce con i bambini

huffingtonpost

: RT @vaticannews_it: L'Aquila. Rinasce dalle macerie la Chiesa delle Anime Sante - #abruzzo #terremoto #chiesa #vaticannews - OrruManuela : RT @vaticannews_it: L'Aquila. Rinasce dalle macerie la Chiesa delle Anime Sante - #abruzzo #terremoto #chiesa #vaticannews - StefaniaGori8 : RT @CiaoKarol: 'A L'Aquila, rinasce dalle macerie la bellissima Chiesa delle Anime Sante' - -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Una sediolina che da dietro ai banchi di scuola alza la mano con un grande sorriso e una idea colorata da proporre: "da oggi solo posti in piedi!" Questo il nome del progetto che abbiamo finanziato per combattere la povertà educativa in una città ai margini della normalità.Sono passati quasi 10 anni dal sisma che il 6 aprile 2009 ha segnato una cesura nella vita degli abitanti dell'Aquila. Ora c'è un prima e un dopo nella vita di ognuno di noi. Il dopo ha tanti momenti, dalla paura alla consapevolezza di aver perso una città, dalla rabbia per la mancata ricostruzione e i mille traslochi, alla stanchezza per la estenuante attesa del ritorno alla vita di prima.Luoghi, piazze e strade delle quali non ricordiamo più il nome e che prima erano i luoghi della nostra quotidianità, dei nostri incontri, della nostra memoria tramandata dai ...