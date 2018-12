' L' amica geniale' conferma il successo con oltre il 30 per cento di share

L’amica geniale - Hbo rinnova la serie per una seconda stagione : I libri che compongono la saga letteraria scritta da Elena Ferrante e iniziati appunto con L’amica geniale sono quattro. Altrettante dovevano essere, secondo i piani iniziali, le stagioni della serie tv la cui prima stagione ha fatto il suo debutto su Rai1 (ma anche su RaiPlay e Tim Vision) il 27 novembre. Ovviamente il progetto iniziale di quattro cicli di episodi doveva fare i conti con il riscontro del pubblico, che non è di certo ...

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’amica geniale (30.1%). La Mummia 9.1% : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...

Gaia Girace - l'amica geniale : «Io - Lila e il dialetto napoletano sognando l'America» : «Testarda, coraggiosa, insicura, riservata e chiusa». Così si definisce Gaia Girace, attrice 15enne originaria di Vico Equense che interpreta il ruolo di Lila da adolescente ne...

“L’amica geniale” e il passato della sua protagonsita : Ludovica Nasti racconta la sua lotta contro la leucemia : La nuova fiction di Rai 1 “L‘amica geniale” sta appassionando moltissimi italiani che da due settimane seguono, con interesse, le vicende tratte dal libro di Elena Ferrante. Tra le protagoniste, anche Lila, interpretata da Ludovica Nasti che, come nella fiction, anche nella realtà non ha avuto vita semplice. La ragazza ha raccontato al giornale Oggi della sua lotta contro la leucemia. Una lotta che fortunatamente è riuscita a ...

L’amica geniale – Seconda puntata di martedì 4 dicembre 2018 – Trama - anticipazioni. : Dopo l’amplein di ascolti della scorsa settimana, con oltre 7 milioni di telespettatori e oltre il 29% di media di share, questa sera su Raiuno appuntamento con la Seconda delle quattro puntate de l’Amica Geniale, tratta dai best seller di Elena Ferrante. La fiction narra il racconto dell’amicizia tra due donne, Elena e Lila, dall’infanzia […] L'articolo L’amica Geniale – Seconda puntata di martedì 4 dicembre 2018 – Trama, ...

L’amica geniale 2 ci sarà : confermata la seconda stagione - quando va in onda : L’AMICA Geniale 2 CI sarà. Con l’ultima puntata in onda martedì 18 dicembre 2018 si concluderà la prima stagione della fiction di Rai 1 e HBO. E già tutti si stanno chiedendo se la serie verrà rinnovata o si chiude qui. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. L’Amica Geniale 2 ci sarà: confermata la seconda stagione HBO e Rai hanno rinnovato la serie tv L’Amica Geniale 2, come hanno annunciato poco fa Casey Bloys ...

L’amica geniale - anticipazioni terza puntata di martedi 11 dicembre : Ecco le anticipazioni della terza puntata della fiction L’AMICA GENIALE, in onda su Rai 1 in prima serata martedi 11 dicembre 2018: Elena Greco (Elisa Del Genio) decide di lasciare Gino, un ragazzo verso cui non ha mai provato niente, mentre Lila (Ludovica Nasti) riceve un’inaspettata dichiarazione da Marcello Solara, che pare essersi realmente invaghito della ragazza. Lila però lo rifiuta categoricamente poiché, oltre ad essere il figlio ...

