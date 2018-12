L’Amica Geniale, boom di ascolti per la seconda puntata e nessun calo fisiologico nonostante le novità

ilnotiziangolo

: Lila e Lenù, l'abbraccio più bello ? Il terzo episodio de #LAmicaGeniale e online su #RaiPlay ????… - RaiPlay : Lila e Lenù, l'abbraccio più bello ? Il terzo episodio de #LAmicaGeniale e online su #RaiPlay ????… - ivanscalfarotto : Ieri ho visto i primi due episodi de “L’amica geniale” e ho avuto precisamente lo stesso pensiero di quando ho lett… - repubblica : 'L'amica geniale' conferma il successo con oltre il 30 per cento di share [news aggiornata alle 10:19] -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) In molti hanno temuto il peggio per via delle novità dellade L’Amicama alla fine glisono rimasti intatti. Da una parte è vero che la concorrenza è quasi pari a zero al martedì (forse proprio per paura della serie internazionale in onda su Rai1) ma dall’altra il fatto che Ludovica Nasti ed Elisa del Genio hanno lasciato il posto alla loro versione “adolescente” non ha scalfito il successo della primaTV L’AMICAL’Amicasegna un altrodial suo giro di boa (vi ricordiamo che la prima stagione è composta da 4 puntate) e porta a casa un altro 30% di share con milioni di spettatori davanti allo schermo. In particolare, la serie ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share con l primo episodio al 28,5% con 7.302.000 e il secondo episodio con il 32,5% a ...