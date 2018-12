L' Amica Geniale | boom di ascolti per il secondo appuntamento | in arrivo il sequel

L’Amica geniale. Quando studiare era un sogno e poi un bisogno : Tra i meriti impareggiabili di chi ha scritto “L’amica geniale” e di chi ora l’ha riproposta alla platea infinitamente più vasta e popolare di Rai uno, è di aver illustrato come “studiare” ancor più che una scelta fosse un bisogno. E quel bisogno una necessità, una sorta di difesa civile. Lenù e Lila non sanno cos’è la borsa nera, cos’è la monarchia, il fascismo. E Lila, napoletana di strada, vede il mare, il suo mare, ...

L’Amica Geniale - la “Ferrante fever” colpisce ancora : Lila e Lenù adolescenti e costrette a dividersi conquistano tutti : La “Ferrante fever” colpisce ancora. I due nuovi appuntamenti, “Le metamorfosi” e “La smarginatura”, andati in onda martedì sera sono stati seguiti su Twitter da migliaia di cinguetti corredati dall’hashtag #lAmicaGeniale. Gli episodi, così come era accaduto per i primi due, seguono pedissequamente il romanzo, accompagnando Lila e Lenù dall’infanzia all’età adolescenziale. La prima scena è quasi surreale. Con ...

L'Amica Geniale fa il record di ascolti - 46% di share in Campania : Ieri, martedì 4 dicembre, è andata in onda la seconda puntata della nuova e attesissima serie di RAI 1 "L'amica geniale". La serie, tratta integralmente e fedelmente dal primo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, sta riscuotendo un successo strepitoso riuscendo ad ottenere record di ascolti assoluto di tutta la serata. Gli ascolti record della nuova serie di RAI 1 L'amica geniale, più della prima puntata I risultati auditel hanno rivelato ...

Nuovo boom d’ascolti de L’Amica Geniale per la seconda puntata del 4 dicembre - crescono il racconto e lo share : Oltre l'effetto novità dell'esordio, gli ascolti de L'Amica Geniale per la seconda puntata del 4 dicembre continuano ad infrangere record, superando ancora i 7 milioni di telespettatori. La serie diretta da Saverio Costanzo, adattamento tv dell'omonimo best seller mondiale di Elena Ferrante, si conferma il programma più visto di prima serata con gli episodi che entrano nel vivo del racconto della storia di Lila ed Elena: se i primi due erano ...

L’Amica Geniale : Elena - molestata da Donato Sarratore - fugge da Ischia (SPOILER) : Continua il racconto della storia di Elena e Lila, due bambine abitanti di un rione alla periferia di Napoli negli anni '50 segnate dai vari eventi della vita e dalla loro difficile condizione sociale. La storia è tratta dal romanzo di Elena Ferrante e nella serie il racconto si apre con il racconto narrato da una delle due protagoniste, Elena Greco. Durante la terza puntata che andrà in onda l’11 dicembre emergeranno ancora di più le differenze ...

L’Amica Geniale - Terza Puntata : La Scoperta Sconvolgente di Elena! : L’Amica Geniale, trama Terza Puntata: Elena si trova ad Ischia e trascorre del tempo con Nino Sarratore, i due si baciano davanti alla riva del mare. Lila continua rifiutare le avanches di Marcello Solara. Elena sta per tornare a casa in soccorso alL’Amica, ma Donato la bacia e la tocca in maniera violenta! Si intrecciano sempre di più le vite delle due protagoniste de L’Amica Geniale, entrambe vivono i cambiamenti fisici della pubertà, due ...

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’Amica Geniale (30.1%). La Mummia 9.1%. Male La Vita in Diretta (14%-1 - 7 mln) che si fa acchiappare da Geo (13.9%-1 - 8 mln) e surclassare da Pomeriggio Cinque : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...

