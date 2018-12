L’accordo su Brexit ha sempre meno possibilità di passare al Parlamento britannico

Il sottosegretario britannico all’Università si è dimesso per protesta contro L’accordo su Brexit : Sam Gyimah, ministro della Scienza e dell’Università del governo di Theresa May, ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico dichiarando che voterà contro l’accordo di uscita dall’Unione Europea presentato dal governo. Gyimah ha aggiunto che l’accordo che May ha trovato con l’UE “paralizzerà

Brexit - cosa prevede L’accordo : E’ lunga 585 pagine la bozza dell’accordo sulla Brexit che stabilisce il divorzio del Regno Unito dall’Unione Europea, previsto per il 29 marzo 2019. L’accordo, che affronta, tra le altre cose, alcuni aspetti fondamentali come il periodo di transizione, i diritti dei cittadini europei che risiedono in Gran Bretagna dopo il 2019 e quelli dei cittadini britannici in Europa, gli impegni finanziari di Londra con l’Ue e ...

Brexit - c’è L’accordo : ora davvero UK e UE si dicono addio : Via libera all'accordo sulla Brexit nel vertice straordinario dell'Unione Europea. Juncker amaro: "È una tragedia perché un grande paese lascia la UE, ma questo accordo è il migliore possibile". May scrive ai concittadini delusi dai termini dell'accordo: "È nell'interesse della nostra nazione firmare queste condizioni".Continua a leggere

Brexit - la Ue : «C’è L’accordo» Ma la Spagna punta i piedi per Gibilterra Cosa succede ora? : Inviato ai 27 Stati dell’Ue il testo sulle relazioni future. Il presidente del Consiglio Ue dà l’annuncio su Twitter. May sulla questione di Gibilterra: «Ho parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sono fiduciosa». Ma la Spagna punta i piedi

La Spagna ha minacciato di votare “no” alL’accordo su Brexit a causa di Gibilterra : Il governo spagnolo ha minacciato di votare “no” all’accordo su Brexit raggiunto da Regno Unito e Unione Europea se non sarà modificato un articolo del trattato che riguarda Gibilterra, il territorio britannico che si trova nel sud della Spagna. Il

Cosa c’è nelL’accordo su Brexit : C'è un lungo periodo di transizione durante il quale proseguiranno i negoziati, ma anche un accordo sull'Irlanda del Nord che potrebbe far saltare tutto

Scossa Brexit - via 4 ministri Conservatori pronti a chiedere un voto di sfiducia su May Live| Cosa c’è nelL’accordo : All'indomani dell'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Ue, lasciano due ministri e due sottosegretari Raab. May in difficoltà, crolla la sterlina.