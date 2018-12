La Supercoppa italiana si giocherà il 16 gennaio a Gedda

Calcio - Supercoppa italiana 2018 : programma - orari e tv. Si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita : Ora è ufficiale. Il primo trofeo di questa stagione calcistica in Italia, ovvero la Supercoppa Italiana 2018, si disputerà a Jeddah in Arabia Saudita il 16 gennaio. La Juventus, vincitrice dello Scudetto, e il Milan, finalista della Coppa Italia e sconfitto proprio dai bianconeri nella Finale dell’Olimpico a Roma, si affronteranno al “King Abdullah Sports City Stadium” alle 18.30 (ora Italiana, alle 20.30 ora locale). Una grande classica ...

Calcio a 5 - Supercoppa italiana 2018 : Acqua&Sapone-Lollo Caffè Napoli 4-1 - Leandro Cuzzolino decisivo al Palacus Santa Filomena : Al Palacus Santa Filomena di Chieti trionfo dei campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross nella Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5. Gli abruzzesi hanno rispettato il pronostico e si sono imposti con il punteggio di 4-1 contro la Lollo Caffè Napoli per effetto della doppietta di un grandissimo Leandro Cuzzolino, di Marco Ercolessi e di Gabriel Lima. La marcatura partenopea del croato Franko Jelovcic non ha cambiato la ...

Supercoppa Italiana; Sicuri che l’Arabia Saudita sia la scelta migliore? : Il prossimo 16 gennaio si giocherà, finalmente, la Supercoppa italiana. Se la contenderanno la Juventus, vincitrice del campionato e della Tim cup, e il Milan, che perse in finale di Tim cup contro i bianconeri lo scorso maggio. Le due squadre si sono affrontate anche due stagioni fa, a Doha, ed ebbero la meglio, ai rigori, i rossoneri di Montella.Questa edizione della Supercoppa sarà la decima della storia a giocarsi fuori dai confini ...

Volley femminile - Conegliano conquista la Supercoppa Italiana! Sigillo delle Pantere - Novara si arrende : Conegliano ha vinto la Supercoppa Italiana 2018 di Volley femminile e ha così alzato al cielo il primo trofeo della stagione di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso che ha festeggiato per la seconda volta il trionfo in questa competizione dopo il Sigillo nel 2016 quando le venete si imposero contro Bergamo sempre nell’impianto di casa. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Novara per 3-1 (25-21; 25-17; 17-25; 25-23) ...

Supercoppa italiana in Arabia Saudita - l’Usigrai si oppone : Si avvicina l’appuntamento con la finale di Supercoppa Italiana in cui a contendersi il trofeo saranno Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio a Gedda. È ormai la decima volta che la competizione si tiene al di fuori dei nostri confini, ma in questa occasione l’Esecutivo dell’Usigrai ha deciso di non restare in silenzio. “Diciamo […] L'articolo Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, l’Usigrai si oppone è stato ...

