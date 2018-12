La sonda Osiris-Rex ha raggiunto l’asteroide Bennu

Spazio - missione OSIRIS-REx : la sonda orbiterà intorno all’asteroide Bennu per un anno - ne svelerà i segreti : Dopo aver viaggiato nello Spazio per oltre due anni percorrendo 2,2 milioni di chilometri, Osiris Rex (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) è finalmente giunta alla sua destinazione, l’asteroide Bennu. Ora – spiega Global Science – il primo compito della sonda, sarà quello di effettuare una serie di misurazioni per rivelare la massa di Bennu, un asteroide carbonaceo di tipo b che non ha ...

