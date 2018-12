La protezione sociale non è solo una questione statale

Reddito cittadinanza - M5s : “Apprezzato da ministro tedesco”. Ma lui : “Parlavo di protezione sociale - non mi immischio” : A favore di “manovre espansive” per la “protezione sociale”, ma non ha “parlato di Reddito di cittadinanza” e non vuole “immischiarsi in una discussione di politica interna”. L’audizione davanti alle commissioni Politiche Ue in Parlamento del ministro tedesco per gli Affari Ue Micheal Roth è diventata un caso. Poco dopo l’intervento informale di fronte agli organi parlamentari riuniti, ...