La prima volta alla Scala | giovani arrivati da tutta Italia per l' Attila

Muse - concerti di 'riscaldamento' in attesa del tour : per la prima volta dal vivo alcuni brani di 'Simulation theory' - VIDEO / SCALETTA : Ma in attesa di tornare ufficialmente sui palchi con la serie di spettacoli legati a " Simulation theory ", il loro ultimo album in studio, Matthew Bellamy e compagni sono impegnati in questi giorni ...

Osiris-Rex ha “agganciato” l’asteroide Bennu. La prima volta di una sonda : Alla fine Osiris-Rex ce l’ha fatta, ha incontrato il suo asteroide Bennu. La sonda della Nasa, lanciata a settembre del 2016, è ora intorno alla roccia spaziale dove fra un anno calerà il braccio robotico per prelevarne campioni da riportare a Terra. È la prima volta che la Nasa manda una sonda su un asteroide per riportarne alla base campioni da analizzare. Osiris-Rex ha viaggiato per oltre due anni nello spazio e a guidarla nel suo impervio ...

Atletica - i Mondiali 2023 si disputeranno a Budapest : prima volta per l’Ungheria : I Mondiali 2023 di Atletica leggera si disputeranno a Budapest (Ungheria), a ospitare l’evento sarà un nuovo stadio che verrà costruito sulla sponda est del Danubio e che avrà una capienza di ben 40000 posti. La capitale magiara era l’unica candida e così la IAAF ha ufficializzato oggi l’assegnazione della rassegna iridata (date ancora da definire). Si tratta di una prima volta assoluta per Budapest che ha però già dimostrato ...

Android 9 Pie per LG G7 ThinQ si mostra per la prima volta in video : Grazie ad un utente facente parte del programma beta possiamo avere un primo assaggio di Android 9 Pie in azione su LG G7 ThinQ. L'articolo Android 9 Pie per LG G7 ThinQ si mostra per la prima volta in video proviene da TuttoAndroid.

“La prima volta” – Le storie della decima puntata di domenica 2 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della decima puntata di domenica 2 dicembre 2018. ...

Artemis : 'Azioni Usa a buon mercato per la prima volta in due anni' : A questa premessa, si aggiunge una visione ottimista anche sull' andamento della produttività delle aziende americane che permetterebbe di mantenere un'espansione dell'economia compatibile con un'...

La prima volta - il crollo senza precedenti di Cristina Parodi : cifre da incubo - panico a Rai 1 : Un altro risveglio amarissimo per Cristina Parodi . No, non si tratta delle polemiche per una sua risatina mentre si discuteva della morte di Sandro Mayer ma dei dati dello share. Assolutamente ...

Andalusia - estrema destra per la prima volta in Parlamento regionale - : Il partito Vox supera il 10% dei voti e conquista 12 seggi in una regione tradizionalmente "rossa". Dalla fine del franchismo non era mai successo che una formazione dell'ultradestra sedesse tra i ...

Atalanta-Napoli - la prima volta di Younes : ANSA, - NAPOLI, 2 DIC - Amin Younes entra per la prima volta nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la partita di domani contro l'Atalanta. L'attaccante olandese, 25 anni, farà quindi il suo ...

5G - a Roma la tre giorni che analizza la tecnologia presentando per la prima volta i risultati ufficiali dei test : Come funziona il 5G? E soprattutto quale ventata di novità porterà questa tecnologia wireless? Le prime risposte a questi interrogativi arriveranno da 5G Italy – The Global Meeting in Roma, la conferenza di tre giorni (dal 4 al 6 dicembre) promossa dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (Cnit), che impiega un centinaio di persone e riunisce 37 Università italiane diffuse su tutto il territorio nazionale. Nel corso ...

Domenica Live - gli ospiti di oggi 2 dicembre : Jane Alexander in studio per la prima volta : oggi, Domenica 02 dicembre, va in onda una nuova puntata di Domenica Live. Anche questa settimana, saranno presenti delle esclusive per il pubblico di Barbara D'Urso. Tra gli ospiti arriva Loredana Lecciso, con un'importante rivelazione sulla sua famiglia e su Al Bano Carrisi. Come tutti ricordano, il cantante pugliese non si è presentato in una puntata del salotto Domenicale all'improvviso senza alcune dichiarazione ufficiale. Barbara D'Urso ...

Elezioni in Georgia - eletta per la prima volta una presidente donna : Salome Zurabishvili ha vinto al ballottaggio le Elezioni presidenziali in Georgia divenendo la prima donna a ricoprire tale carica. Ex diplomatica nata in Francia, ha ottenuto il 59% dei voti rispetto ...

Messina : domani arriva per la prima volta la nave da crociera MSC Sinfonia : domani mattina MSC Sinfonia, una delle 15 navi della flotta MSC Crociere attualmente in servizio, toccherà per la prima volta il porto di Messina con un carico di oltre 2.000 crocieristi. La nave potrà quindi aggiungere al suo pacchetto di destinazioni toccate in tutti i mari del mondo anche la città di Messina, una tra le più importanti mete crocieristiche del Mediterraneo. “Messina è una tappa strategica per gli itinerari di MSC Crociere. Nel ...